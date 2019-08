Deset přestupů, které v nadcházející sezoně promění hokejovou extraligu

Tomáš Plekanec

S Jaromírem Jágrem mají v NHL tolik startů, kolik dá stěží dohromady celý zbytek extraligy. Po postupu Kladna do nejvyšší soutěže se cesty dvou hokejových velikánů rozdělily. Zatímco Jágr bude coby hrající šéf bojovat za Rytíře, Tomáše Plekance zlákala do Brna zlatá vidina.

„Kariéra se blíží ke konci a ještě bych si rád zahrál o titul,“ vyznal se 36letý centr. Kometě vypomáhal už v minulé sezoně, ale v 16 duelech se ani jednou netrefil a spíš se trápil. V přípravě už gól dal a (nejen) zdravotně je Plekanec v pohodě.

Michal Řepík

Schválně – uhodnete jméno reprezentanta, který skóroval na posledních čtyřech světových šampionátech? Jmenuje se Michal Řepík. Od roku 2006 načínal sezony v zahraničních soutěžích. Výjimkou byla sezona 2015–2016, v níž slavil s Libercem extraligový titul.

Pozlatí pohotový střelec i angažmá ve Spartě? Slavný klub strávil poslední dva ročníky v ostudném podprůměru. I proto přišel průvan v kancelářích i v kabině, kde by 31letý Řepík měl být tahounem. Spartu po mohutném zbrojení by měl vpřed vytáhnout i šikula Kvapil, tvrďák Dočekal nebo Slovák Sukeľ

Martin Ševc

Ani se nemusí objevit na ledě a jeho jméno už soupeřovy fanoušky dráždí. Cvok. Hecíř. Ale i lídr, který umí najít cestu do finále. Martin Ševc po úspěšných letech v Liberci se pokusí vybláznit Mladou Boleslav. „Přesvědčily mě rozhovory s manažerem Radimem Vrbatou. Navíc to mám mnohem blíž k domovu,“ vysvětlil 37letý obránce.

Patrik Bartošák

Po potvrzení přestupu ho zasáhla smršť nenávistných zpráv. „Chápu, že mě lidé mohou brát jako zrádce a budou mi sprostě nadávat, ale je mi to jedno,“ pravil Patrik Bartošák. „Kdyby zapojili trochu hlavu, udělali by to samé co já.“

Průměrné Vítkovice vyměnil účastník letošního MS za regionálního rivala z Třince. Nejúspěšnější gólman sezony si stoupne do brankoviště obhájců titulu, kde chce dál dokazovat, že jeho comeback do zámoří není jen jeho zbožné přání.

Jan Kolář

Jeho jméno v návalu euforie fandové asi vyvolávat nebudou. Přesto jeho návrat do Pardubic značí, že klub už nechce být extraligovou atrapou. Jan Kolář má za sebou sedm sezon v KHL, čtyři šampionáty a olympiádu. Poctivý bek bude šéf kabiny a má nastartovat Dynamo, které se s klikou udrželo v extralize. K ruce mu bude nově prověřený gólman Štěpánek nebo reprezentační forvard Kousal.

Martin Réway

Má obrovský potenciál. Klidně na NHL. Zdravotní potíže a mnohdy i vlastní hlava jednoho z nejnadanějších Slováků poslední dekády sráží. „Věřím, že lidé by neměli dostávat jednu, dvě nebo tři, ale klidně deset šancí,“ pronesl Jaromír Jágr. „Záleží jen na něm.“

24letý útočník válčí o kontrakt v Kladnu. Předtím se snažil upoutat ve Spartě, ale nedohodl se. Spekulovalo se, že slovenský drzoun odmítl podstoupit test na drogy a alkohol. „Vše bylo negativní. Nevím, kde se to vzalo,“ divil se Réway.

Adam Musil

Je pokračovatelem slavného hokejového rodu. Domácí titul má děda Jaroslav Holík, táta František Musil a od jara má zlato i jeho starší bratr David, s nímž přímo na třineckém ledě pózoval u mistrovské trofeje. Od příštího měsíce se ze sourozenců stanou sokové. Adam Musil bude ve 22 letech poprvé hrát v zemi, odkud pocházejí rodiče. Kývl Liberci a manažer Filip Pešán o něm tvrdí: „Perspektivní hráč, který má nejvyšší ambice.“

Musil junior nadání naznačil, když jako kapitán vedl kanadský výběr před pěti lety na Hlinkově memoriálu. A z extraligy se chce odrazit zpět do Ameriky.

Vladimír Růžička

Slavné jméno má i on. A navrch bude oblékat dres, který k jeho příjmení vůbec nepasuje. „Ale přišel jsem, protože chci Spartě pomoct,“ pronesl Vladimír Růžička mladší. Před týdnem se v přáteláku proti mateřské Slavii třicátník blýskl dvěma góly a příprava naznačuje, že trenér Krupp svěří důraznému centrovi jednu ze stěžejních rolí.

Tomáš Mertl

Perfektní sezona a šup do KHL. Návrat domů. Snový ročník a znovu do KHL. Teď se Tomáš Mertl opět ocitá na startu dalšího hokejového cyklu, posílil Plzeň. „A doufám, že mě čeká další povedená sezona,“ říká 33letý střední útočník. Loni byl v Plzni nejlepším střelcem extraligy a body se od něj čekají i nyní. A s kreativním centrem se výrazně zvyšuje nebezpečnost kanónu jménem Milan Gulaš.

Marek Mazanec

Před necelými šesti lety se slibně uvedl v NHL. Trvaleji se ale v ní Marek Mazanec nedokázal uchytit. Po letech zahraniční nejistoty se 28letý gólman upsal Hradci Králové. A Mountfield věří, že zkušená jednička by ambiciózní klub konečně mohla postrčit do série o titul.