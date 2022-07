Zámorský o Plzni : Byl jsem překvapený, kolik je tu mladých kluků

„Super nápad, skvěle se odreagujeme. Když jsem byl malý, táta mě občas na vodu brával, jenže to už je víc než patnáct let. Ale lodě mám rád,“ hlásil devětadvacetiletý obránce Petr Zámorský.

Posila, která se k týmu připojila v pondělí po individuální suché přípravě. Ten, který má v plzeňské defenzivě bodově nahradit Petera Čerešňáka, druhého nejproduktivnějšího beka uplynulé sezony.

Berete tuhle výzvu?

Chci hrát hodně. Přišel jsem pomoci týmu, jak nejlépe budu moci. Základ je dobře se nachystat a vyladit, ať si to v září od prvního zápasu sedne, sbíráme body a zbytečně se nedostaneme pod nějaký tlak.

Po roce ve švédském Örebro se znovu vracíte do extraligy. Co bylo hlavním impulzem?

Agent mi volal o nabídce Plzně, pobavili jsme se o tom a všechno mi dávalo smysl. Nabídka přišla na mé poměry docela brzy, i to pro mě bylo příjemné. Brzy jsem věděl, kde budu příští sezonu hrát.

Chtěl jste mít včas jistotu?

Ano. I po loňské zkušenosti, kdy jsem na smlouvu čekal až do konce srpna. Teď jsem měl jistotu vlastně od dubna. Ono se to nezdá, ale čekat celé léto na kontrakt, zda se někde uvolní místo, není příjemné.

Bude to i herně velká změna oproti Švédsku?

Jeden návrat z ciziny už mám za sebou. Extraliga se hraje trošku jinak. Ale znám ji, zvyknu si rychle. V Plzni je hodně mladých kluků, počítám, že budeme předvádět stejně rychlý hokej jako ve Švédsku.

Máte nějakou specifickou vzpomínku na Plzeň?

Pokaždé bouřlivá atmosféra, těžký soupeř, agresivní hokej. Nikdy se tu nehrálo snadno. Jo, a pak ten pán, co sedává za bránou nad kabinou hostů. Letos mi doufám nebude nadávat tak jako normálně...

Znáte někoho osobně ze současného kádru Škody?

Akorát Honzu Piskáčka, s ním jsem hrál na Spartě. Ostatní jsem znal jen jako protihráče. Byl jsem překvapený, kolik je tu mladých kluků. Ale tým je super, všechno na mě zatím působí pozitivně.

Máte za sebou také tři mistrovství světa. Věříte, že v extralize můžete být lépe na očích i reprezentačním trenérům?

Takhle jsem nad tím nepřemýšlel. Závisí na výkonech. Když budu hrát dobře a budu produktivní, tak určitě na očích v Plzni budu. Každý chce reprezentovat, to je pro sportovce nejvíc. Ale bude záležet jen a jen na mých výkonech.