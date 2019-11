Bylo načase něčím přispět, liboval si vítkovický útočník Zdráhal

V prodloužení se sice neprosadil, v nájezdech už gól nedal, Vítkovičtí i tak slaví zisk dvou bodů po výhře 4:3 po nájezdech.

Patriku, po dvou třetinách jste prohrávali 0:3. Čím to?

Nevím, jako bychom byli nějací zaleknutí. Nevyužili jsme toho, co jsme natrénovali. Přitom tréninky vypadaly super, ale přišli jsme na zápas a nešly nám nohy. Naštěstí jsme ve třetí třetině ukázali, že natrénováno máme dobře.

Co vás nakoplo? Byl to ten gól negól Josefa Baláže, který padl těsně po uplynutí hrací doby ve druhé třetině?

V šatně jsme si řekli, pojďme už konečně něco ukázat, protože do té doby to bylo hrozné. A pomohl nám určitě ten první gól, po něm jsme začali konečně hrát to, co umíme.

Takže právě vaše trefa byla klíčová?

To bych asi ani neřekl, ale napadalo nám to tam, takže super.

Máte jeden gól, dvě asistence. Povedený zápas, což?

Už bylo načase něčím přispět. Jsem rád, že tam naší lajně něco spadlo. Nejdůležitější je ale ta výhra, jsou to důležité body.