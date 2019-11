Třaskavý mač v hledišti i na ledě? Třinec poprvé v sezoně hostí Vítkovice

Předchozí dva duely týmy odehrály v Ostravě, v předehrávce 33. kola Vítkovičtí vyhráli 4:3, ale v sedmém kole podlehli 4:6.

Třinec vs. Vítkovice Online reportáž ve čtvrtek od 18 hodin

Vítkovičtí sice v minulých osmi zápasech pětkrát zvítězili, ale ani jednou za plný počet tří bodů. Ostravský tým čtyřikrát uspěl až po samostatných nájezdech, jednou v prodloužení. Třinečtí mají za sebou čtyři výhry se skóre 15:4.

„Byli bychom moc rádi, kdybychom odstartovali vítěznou sérii jako minulý rok v listopadu,“ uvedl třinecký trenér Marek Zadina. Tehdy Oceláři vyhráli desetkrát za sebou.

Ač minulé třinecké výhry vypadaly lehce, Zadina to odmítl. „Tak to není,“ podotkl. „Každý zápas je těžký. A také jiný. Musíme být stoprocentně nachystaní.“

Pro Třinecké je varováním, že Vítkovice minulé dva zápasy otáčely v poslední třetině - s brněnskou Kometou prohrávaly po čtyřiceti minutách hry 0:3, s Pardubicemi 0:2. „Jasně, zvládli tak domácí souboje s Brnem a Pardubicemi. Je to silný soupeř, který si věří a má vnitřní sílu,“ upozornil Marek Zadina.

A k tomu se Vítkovicím rozstřílel útočník Roberts Bukarts, který se v minulé sezoně v Třinci nechytil a přes Spartu přestoupil do ostravského celku. „K Robertsovi se nechci vyjadřovat. Je to jejich hráč a my se soustředíme na náš tým,“ prohlásil Zadina.

Pro Vítkovické rozděluje výjezd do Třince dvě série o třech domácích zápasech. „V našem současném programu to bude atraktivní změna, vypadnout z domácího stereotypu. Bude to třaskavé v hledišti a věřím, že i na ledě. Motivace je na obou stranách,“ prohlásil vítkovický kouč Jakub Petr.

„My hlavně nemůžeme spoléhat na to, že budeme donekonečna otáčet zápasy. Jedeme do Třince, na led jasného favorita, který vyhrál z deseti domácích zápasů devět. Takový soupeř nám nepromine žádný výpadek. Musíme se soustředit na sebe a být zarputilejší především v koncovce,“ zdůraznil Petr.

„Třinec má obrovskou sílu v defenzivě. Přesto tam jedeme odhodlaní. Bude to o tom, aby provedení našeho plánu bylo stoprocentní,“ dodal trenér Vítkovic.