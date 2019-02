Hattrick byl na dosah. Jsem dřevák, ulevil si pardubický Machala

Neproměnil však samostatný únik proti Jakubu Sedláčkovi ve třetí třetině a nakonec tak zůstalo „jen“ u dvou zářezů. „Jsem trochu dřevák,“ smál se po utkání Machala.

Ale postupně. Dvacetiletý borec poslal Východočechy do vedení hned ve druhé minutě, když jeden takový samostatný únik jednoruč přes obránce Sparty Delisla naopak proměnil.

„Poradili mi, abych se nájezdem moc nezabýval a vystřelil, jak to cítím. Naštěstí mi to tam už konečně spadlo,“ popisoval první branku utkání Machala.

Spartě se pak podařilo vyrovnat, jenže Dynamo předvádělo po bídě v posledních měsících velmi sympatický výkon a znovu Machala pak deset minut před koncem zvyšoval na celkem pohodových 4:1.

„Nezařvali jsme si, ani nevím jak dlouho. V hlavách jsme měli pozitivní věci a v zápase se to ukázalo. Až na pár pasáží jsme hráli super zápas,“ mínil Machala. A i když nedal tři góly, byl pak jedním z hlavních hrdinů závěrečné děkovačky.

„Když mě fanoušci vyvolávali, bylo to něco neskutečného. Hattrick jsem chtěl hodně, ale u toho závěrečného úniku jsem najednou začal moc přemýšlet. A to je to nejhorší, co muže hokejista udělat,“ říkal Machala.

Už dnes od 18 hodin se může předvést znovu. To totiž Dynamo hraje na ledě brněnské Komety, kterou letos už jednou dokázalo porazit (3:2 po nájezdech).