Olomouckým hokejistům stačí i pár gólů. A Sparta je v pozoru

Přesto vydolovali 59 bodů, což stačilo na dvanácté, poslední postupové místo. Vypovídá to o tom, že umí zahustit prostor před spolehlivým brankářem Konrádem a zvládnou tak i těžké zápasy na jeden dvě trefy. Navíc jim během sezony neustále chybělo několik klíčových útočníků, na play off se však dali do kupy a senzačně z předkola vyšoupli Plzeň 3:0 na zápasy.

Na dva, maximálně tři góly.

Před dnešním (17.00) startem čtvrtfinále se musí mít Sparta, hlavní adept na titul, na pozoru. „Není náhoda, že jsme i venku schopní vyhrát nad silným soupeřem na jeden dva góly. Nestalo se to jednou. Bylo to před koncem základní části v Brně i na Spartě,“ říká trenér olomouckých brankářů Martin Falter.

Kohoutům, kteří mají zkušený mančaft, se to povedlo například i v Třinci. Přesto v sázkové společnosti Tipsport vsadilo 98 procent sázkařů před sérií na postup Plzně celkem za 6,88 milionu korun, zatímco na postup Olomouce dali dohromady jen necelých 38 tisíc.

I teď bookmakeři a experti napříč republikou vidí postup Sparty, vítěze základní části, jako tutovku.

Sparta - Olomouc Online od 17 hodin

„I na Spartu by měla platit bojovnost. To, co nás zdobilo s Plzní, si musíme přenést i do další série. Půjdeme do ní po hlavě, budeme se rvát a snad uspějeme znovu,“ věří olomoucký útočník Jakub Navrátil. Sparťané kohouty nepodcení.

„Máme respekt, ale nebudu zastírat, že jsme obrovští favorité. Kvalita je na naší straně,“ prohlásil na klubovém webu sportovní ředitel Petr Ton.

„Víme, že výborně zvládli předkolo, nebude to jednoduché. Mají velké beky, rychlé brejky. Bude jen na nás, jak se s tím srovnáme,“ pravil kapitán Sparty Michal Řepík. „Skončili jsme ovšem první po základní části a máme taky dobrý tým. Musíme si věřit. Jdeme do toho s respektem, ale nebojíme se.“

Útočník Roman Horák přidává: „Bez bojovnosti se v play off vyhrát nedá, když budeme hrát naplno, věřím, že se naše kvalita projeví.“

Bezvadný chlap Moták nepřítel

Sparta měla s Hanáky v základní části vyrovnanou bilanci: dvakrát vyhrála a dvakrát prohrála.

Sparťanská stopa v Moře V hokejové Olomouci působí několik hráčů i trenérů, kteří mají v životopise Spartu, dnešního rivala ve čtvrtfinále play off. Brankář Jan Lukáš působil ve Spartě v sezonách 2014/15 a 2015/16. Obránce Jan Švrček za ni hrál v letech 2013 až 2018, útočník Lukáš Klimek v letech 2013 až 2019 a útočník Rostislav Olesz 2004/05. Útočník Vilém Burian tam nastupoval v dorostu a juniorce v ročnících 2004/05 a 2005/06. Kouč Olomouce Zdeněk Moták byl asistentem trenéra Sparty v letech 2013 až 2017. Další kouč Jan Tomajko nastupoval v útoku Sparty tři sezony mezi roky 2001 a 2004. A sezonu ve Spartě odchytal také Martin Falter, trenér brankářů Mory.

„Olomouc měla v průběhu sezony spoustu zraněných a jen málo zápasů odehrála kompletní, jako jsou teď. Načasovali si formu, hrají urputný hokej, proti kterému se Plzeň neprosadila, podpořený výborným výkonem brankáře. Že by pro nás byl jejich postup obrovským překvapením, to ne,“ podotkl sparťanský trenér Josef Jandač. „Olomoučtí hráči hrají dlouhou dobu pohromadě. Jejich sílu vnímáme.“

Dobře se zná s olomouckým trenérem Zdeňkem Motákem, který ve Spartě působil v letech 2013 až 2017 a Jandačovi dělal asistenta.

„Máme spolu výborný vztah, byla s ním perfektní spolupráce. Zdeněk je výborný trenér, odvádí v Olomouci parádní práci. A je to hlavně bezvadný chlap, mám ho rád, ale teď na povídání není čas. Teď je to nepřítel,“ dodal Jandač.

Pražané čekají na titul už od roku 2007, v play off prohráli poslední čtyři série. Po finálovém nezdaru v roce 2016 neuspěli třikrát hned na začátku vyřazovacích bojů.

„Říká se, že Sparta musí. Dlouho nevyhrála titul, takže tlak je. Ale my to tak nebereme. Nechci být alibista, víme, jak to v hokeji je. My se soustředíme jen na Olomouc,“ zdůraznil Řepík. „Myslím si, že každý, kdo vstupuje do play off, chce titul vyhrát. I Olomouc. Bylo by špatné, kdyby to sportovec nechtěl,“ doplnil útočník, který ovládl extraligu v roce 2016 s Libercem a letos v 52 zápasech nasbíral 53 kanadských bodů, nejvíc ze sparťanů.

„V takhle dominantním týmu jsem ještě nehrál. Máme našlápnuto opravdu dobře,“ kývl Horák.

„Olomouc má výhodu, že mají playoffovou formu. Už si ji vyzkoušeli, my to teprve poznáme v prvním zápase,“ podotýká druhý sparťanský kouč Miloslav Hořava.

Pro Moru je čtvrtfinále se Spartou svátkem, byť kvůli covidu chybí natěšení fanoušci. „Nebudou tu ti, kteří křičí před bránou zimáku. Spartu uvidí v televizi, a to je málo. Ale je skvělé, že můžeme alespoň hrát,“ těší se Moták na velkou bitvu.

Olomouc se představí ve čtvrtfinále pošesté, zvládla ho jen v roce 1994, kdy získala svůj jediný titul.

