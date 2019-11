Olomouc dál čeká na výhru doma, vítězný gól dovolila v poslední minutě

„Krutá porážka,“ přiznal zklamaný kouč Jan Tomajko. Bílí Tygři pak přidali třetí zásah do prázdné branky. „Nemůžeme hráčům vytknout, že by nebojovali nebo se nesnažili. Je to škoda, za tu snahu jsme si bod mohli zasloužit. Bohužel,“ litoval.

A tak budou kohouti na domácí úspěch čekat dál. V minulých sezonách byla plecharéna nedobytný hrad, letos do ní fanoušci chodí doufat, že snad už to tentokrát vyjde a uvidí vítězství. A soupeři si mezitím dál jeden po druhém jezdí pro tři body.

Liberec od začátku ukazoval, proč vyhrál šestkrát v řadě, několikrát domácí zamkl v pásmu a ve 13. minutě Lenc trefil zblízka pod víko, když se k němu šťastně odrazil puk. Vyrovnání zařídil v přesilovce obránce Škůrek bombou od modré po ledě k tyči. „Chtěl jsem to trochu zvednout, ale naštěstí se mi to nepodařilo,“ glosoval svou trefu olomoucký obr.

Vyrovnaný stav vydržel až do závěru a kohouti za něj mohli děkovat brankáři Janu Lukášovi. Po páteční nule v Plzni znovu ukazoval formu. Než se v čase 59:04 trefil Krenželok.

„Nebyla to extra silná střela, ale trefil to ve správný moment, kdy jsem byl do strany. Už jak jsem šel dolů, věděl jsem, že je to špatně a že je to gól. Škoda. Kdyby to trefil jinak, tak bych to měl, ale vyšlo mu to. Bohužel, to je hokej. Musíme se chystat na úterý, kdy hrajeme těžký zápas s Brnem (18.00),“ hledí dopředu Lukáš.

Na výhru v plecharéně tak musí Mora čekat dál, prohrála už osmkrát. „Jestli budeme pokračovat v takových výkonech, určitě to zvedneme a dočkáme se nějakého bodového zisku i doma,“ neztrácí víru kouč Tomajko.