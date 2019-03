Střelecké probuzení Ondrůška? Asi se ten nahoře na mě víc usmívá, říká bek

Přes záplavu výher se nedá mluvit o gradující formě kohoutů či excelentních výkonech. Zápasy vyhrávají houževnatostí, a jakmile se jim podaří dostat do vedení, ze všech sil ho brání až do konce. Jiné to nebylo ani proti Pardubicím. Do vedení je sice poslal svou 22. trefou Irgl, pak se ale hostům podařilo otočit na 2:1 gólem v oslabení. Byl to však právě Ondrušek, který si rovněž v početní nevýhodě sjel až před branku a vyrovnal.

„Původně jsem letěl na střídačku, ale pak jsem uviděl Lukáše Nahodila, že tam je na dva sám a dívá se, kdo by mu pomohl, tak jsem to ještě otočil a vyšlo to dobře,“ usmíval se.

Dvaatřicetiletý odchovanec prožívá životní sezonu, byla to pro něj už devátá trefa. Přitom dosud se za sezonu trefil maximálně třikrát. „Loni v létě mi operovali ruku, dali mi tam železo, tak mi ji asi trochu srovnali,“ přemítal, kde se vzalo jeho letošní střelecké probuzení. „Anebo se ten nahoře na mě víc usmívá. Je ale pravda, že se trochu víc tlačím dopředu, víc chodím na puky, tím to asi bude.“

Díky dalším třem bodům mohou kohouti dál snít o přímé účasti ve čtvrtfinále. Už jich mají 82, k jistotě by potřebovali ve zbývajících dvou zápasech uhrát dalších pět. S Vítkovicemi totiž mají horší vzájemné zápasy. „Láká nás to, i los máme výhodnější než Vítkovice. Ale je vidět, že se trápíme s každým soupeřem, ať je to Liberec, nebo poslední Chomutov,“ trefně podotkl Ondrušek.

Ze zápasu po úvodní třetině odstoupil centr první lajny Jan Knotek, v jeho případě by ale nemělo jít o nic vážného. „Honza Knotek byl trochu indisponován, tak jsem ho nechal odpočinout,“ prohlásil trenér Jan Tomajko.

Už zítra se kohouti počtvrté v řadě představí doma, tentokrát v oblíbeném moravském derby se Zlínem. Zápas začne už v 17.30.