V Kladně trénoval ruský fantom Žukov. Jihlava hostování nakonec odmítla

Na jaře je mocně trápil. 22letý Žukov se Rytířům postavil ve finále play off první ligy a především díky jeho výkonům se boj o postup do české nejvyšší soutěže protáhl až na sedm zápasů.

Žukov ostatně zářil v celém play off - v 17 zápasech si udržel úspěšnost zákroků 92,9 procent.

Rytíři svou jedničku do sezony již mají, ze zámoří přivezli vytáhlého Kanaďana Landona Bowa, v roli dvojky se mají točit Tomáš Král a David Stahl. „Věřím, že Bow odchytá všechna utkání,“ prohlásil navíc hrající majitel Jaromír Jágr.

Jistota je ovšem jistota. Co kdyby se Bow zranil? Pro naléhavé případy měl být v sezoně 2021/22 připraven vypomoct právě Žukov. Odchytat pár zápasů, vyzkoušet si extraligu...

Jenže Jihlava ve středu dohodu odmítla. „Dementuji, že bychom byli blízko dohodě s Kladnem. K žádné dohodě nedošlo a ani jsem o žádné dohodě s Kladnem nejednal. Maxim Žukov bude v nadcházející sezoně působit v klubu HC Dukla Jihlava,“ uvedl jednatel Bedřich Ščerban.



Proč se ale tedy Žukov účastnil středečního tréninku v Kladně?

Rytíři ve čtvrtek ráno na dotaz nereagovali a mluvčí Jihlavy Tomáš Lysý odpovědět odmítl: „Žukov je zpátky v Jihlavě a bude působit v příští sezoně tady. Platí vyjádření, které jsme vydali.“

Žukovovo případné angažmá ve středních Čechách Kladnu lehce komplikuje i pravidlo o počtu cizinců v extraligových zápasech. Tým jich může nasadit šest, přičemž Rytíři počítají především s letními posilami brankářem Bowem, obránci Donagheyem, Dotchinem a Woodem a útočníky Ciampinim a Kristem.

Navíc zkouší norského obránce Hakonena Nilsena. Kdyby měl nastoupit i Žukov, Kladno by muselo některé z cizinců poslat na tribunu.



Žukov by však za to zřejmě stál. Před čtyřmi lety byl vyhlášen nejlepším brankářem mistrovství světa hráčů do 18 let, svou zemi dovedl k bronzovým medailím. Jako prvního gólmana ve své historii ho draftoval klub Las Vegas Knights. Přes nižší soutěže se později dostal do Toronta.

V Česku je po dohodě s Maple Leafs, kteří ruskému gólmanovi na jaře uhradili cestu i koupili výstroj a posílali výplatu.