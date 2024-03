Domácí prokletí? Snad už se to otočí. Víme, co dělat, hlásí kapitán Komety

Co jste změnili, že jste stav dotáhli?

Já si myslím, že doma jsme měli v některých věcech docela smůlu. Něco jsme si však ukázali, co musíme zlepšit, aby se štěstí otočilo k nám. V pátečním zápase v Litvínově bylo vidět, že pracujeme všichni tak, jak máme. Máme svoje prostory a držíme si je. Tak to má vypadat.

Kometa Brno vs. Litvínov v neděli od 17:00 ONLINE

Až ve čtvrtém zápase jste dali první gól vy, pak jste vyhráli 5:1. Jak moc to pomohlo?

Vždycky když vedeme, tak se mi zdá, že hrajeme trošku líp a klidněji. Je to samozřejmě lepší pro psychiku, hru řídíte vy a ne soupeř. Jsme rádi, že nám to tam napadalo. Dotáhli jsme sérii na 2:2, jedeme od znova. Máme, co jsme chtěli. Proto jsme do Litvínova jeli, musíme to potvrdit doma.

Jak jste se semkli po ztracených domácích utkáních?

Říkali jsme si, že je play off a nemáme čas, abychom vypadli na nějakých pět zápasů, jak jsme to mívali v sezoně. To tady nejde. Ale žádné haló nebylo. Věděli jsme, co jsme dělali špatně. Jeden zápas jsme prohráli na samostatné nájezdy, druhý skončil debaklem kvůli druhé třetině. Byli jsme ale pozitivní, věděli jsme, jaká je naše síla.

Odčarovali jste gólmana Tomka, který vás doma mučil? V posledním utkání jste ho vyhnali z branky.

Nic to neznamená. V neděli určitě zase nastoupí a my musíme hrát stejně. Tlačit do brány, hodně střílet. Jedině tak je můžeme porazit, to funguje na každý mančaft.

Ve čtvrtém utkání vám pomohly kiksy Vervy. Šlo o nevynucené chyby, nebo jste je k nim donutili?

Myslím, že naším pohybem a naším hokejem, který jsme chtěli hrát, jsme je k tomu donutili. Je to play off, každý zápas je jiný. Věděli jsme před sérií, že bude dlouhá. Musíme držet laťku, jak jsme si ji nastavili. Víme, jaká je naše role, co dělat a jak pracovat.