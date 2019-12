Erat vynechal zápas. Nastoupí proti Varům? Má dohodu se šéfem

Bylo to všechno možné, jen klasické přesilovkové situace ne. Jeden gól padl z rychlého protiútoku, druhý dorážkou z brankoviště. I to ale potvrdilo, jak nebezpeční hokejisté Komety momentálně při přesilovkách jsou. I bez rozestavení klasického vzorce jsou schopni si poradit a dopravit puk do branky.



Ve statistikách to podtrhuje číslo 24,11, tedy procento využití přesilových her v podání brněnského souboru. V extralize je třetí nejvyšší.

„Hodně jsme na tom pracovali, jsou to klíčové momenty zápasů. Pomohly nám se Spartou i dnes,“ pravil obránce Ondřej Němec po sobotní výhře 3:1 nad Vítkovicemi. „Vrátil se nám Martin Erat, s ním budeme mít dvě famózní přesilovkové lajny a to je naše obrovská výhoda,“ počítal nahlas.

Právě Erat přitom do partie proti Vítkovicím nenastoupil. Poté, co hrál ve čtvrtek proti Spartě, o dva dny později v sestavě chyběl.

8 kanadských bodů (3+5) má za pět zápasů od návratu z Hradce Králové útočník Tomáš Vincour.

3. zápas v řadě (a celkově 4. v sezoně) měla Kometa v sobotu vyprodané hlediště.

„Před jeho startem byla nějaká dohoda, dnešní zápas neodehrál. To je všechno, co k tomu můžu říct,“ řekl brněnský trenér Kamil Pokorný. Dohodu více komentovat nechtěl, ani to, zda zkušený útočník bude připraven na dnešní duel proti Karlovým Varům. „Uvidíme,“ odvětil.



S Eratem či bez Erata do sestavy Komety výtečně naskočil Tomáš Vincour. Jeho návrat z Hradce Králové se nese ve znamení bodové sklizně; za pět zápasů má už osm bodů za tři góly a pět asistencí. Důsledností před gólem na 2:0, který dotlačil zblízka, to doložil výmluvně.

„Vincek hraje výborně, dává góly, sbírá asistence, pro nás je důležitý hráč. Vrátil se domů, myslím, že mu to sedí, má důvěru trenéra, to pomůže každému,“ komentoval počínání 29letého útočníka brněnský kapitán Martin Zaťovič.

Vedle gólů přinesl Vincour do hry Komety potřebný důraz. Ten si už předchozí trenér Petr Fiala představoval od jiných hráčů s patřičnými fyzickými parametry, třeba od Jakuba Lva nebo Pavla Jenyše. V posledních dnech však Jenyš odešel hostovat do Pardubic a Lev do Hradce Králové výměnou za jiného „zlobivce“ Daniela Rákose.



„Malinko nám chybělo být nepříjemní, být takoví hajzlíci,“ souhlasí obránce Němec. „Vinnie je silový hráč, my víme, jak ho využít, je tady doma, pro Kometu udělá cokoli. I Dan Rákos ví, proč přišel, jaká je jeho role, a zhostil se jí dobře,“ pochválil Němec nedávné akvizice.

Kometa měla jenom šest beků, Glover přesto nehrál

Obrana si pod jeho vedením proti Vítkovicím musela poradit v neobvyklém složení. Kometa nasadila do zápasu pouze šest zadáků – bez zdravotně indisponovaného Tomáše Bartejse, ale také bez americké posily Jacka Glovera. Ten se po čtyřech odehraných kolech vytratil a před koncem roku mu Kometa vyřídila střídavé starty do prvoligové Třebíče.

Právě v sobotu si tam odbyl svoji premiéru.

„Zvažovali jsme to, když jsme se v pátek večer dozvěděli, že Bartejs nemůže nastoupit. Rozhodli jsme se nakonec pro šest obránců. Je to určité riziko, ale zvládli jsme to a to rozhodnutí bylo dobré,“ shrnul trenér Pokorný.



Obranu před sebou navíc výbornými zákroky podržel brankář Karel Vejmelka. Předvedl se hned v úvodu, když při přesilovce „uhasil“ Němcovu chybu na útočné modré a chytil samostatný nájezd Dominiku Lakatošovi. Hned z protiútoku pak otevřel skóre Peter Mueller.

„Jsem rád, že to Karel chytil. Chtěl jsem puk dostat na Holase, který byl sám, bohužel jsem místo toho trefil Lakatoše. Moje chyba, tohle jsem měl vyhodnotit jinak. Karel předvedl fantastický zákrok,“ pokyvoval Němec.

Jeho přáním bylo navázal na dvě domácí výhry a porazit i dnes Karlovy Vary. „Dlouho jsme hráli venku, tak teď výhrami dáváme fanouškům takové dárky. Věřím, že jim je budeme dávat dál,“ řekl.