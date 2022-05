Liberecký obránce Derner: Láká mě tisícovka, elán čerpám od mladých

Hokejového obránce Lukáše Dernera čeká už devatenáctá extraligová sezona. I v ní bude zkušený matador hájit barvy svého mateřského klubu Bílí Tygři Liberec, se kterým v minulých dnech prodloužil smlouvu o další rok.

Jednání však letos nebyla úplně jednoduchá. „Musím popravdě říct, že moje rozhodování nebylo úplně stoprocentní, ale jsem rád, že jsme se nakonec dohodli,“ říká osmatřicetiletý bek, který má na kontě už přes devět stovek extraligových zápasů. „V Liberci jsem doma, mám tu rodinu, vyrůstal jsem tu skoro celý hokejový život. I to rozhodlo.“

Bylo prodloužení smlouvy u Tygrů hodně na vážkách?

Přišla nabídka od jednoho klubu, což jsem v předchozích letech nikdy nezažil. Byl jsem mile překvapený a zvažoval jsem to. Jednání v Liberci se prodlužovala, ale jsem rád, že to dopadlo dobře.

Ta nabídka byla z Mladé Boleslavi?

To víte vy novináři.

Změní se vaše pozice v týmu, nebo zůstane stejná?

Myslím, že bude pořád stejná. Já tady jsem od toho, abych ukázal mladým klukům cestu, jak na sobě pracovat. Pomoct jim, když jim to zrovna nejde, mluvit s nimi. Moc se na to těším, protože mají mladický elán a mně to pomáhá, abych nezestárl.

Co vás motivuje do další letní přípravné dřiny? Tisícovka zápasů v extralize?

Ano, je to jeden z mých cílů. Těch motivací je ale mnohem víc. Chtěl bych s týmem udělat nějaký úspěch, aby nám to fungovalo na ledě i v kabině, a aby nás to všechny bavilo. To mi stačí.

Minulou sezonu jste nedohrál kvůli zranění. Už jste v pořádku?

Ve čtvrtém zápase předkola v Brně jsem se zranil, měl jsem problémy s prstem. Byl jsem rád, že jsem pak odehrál pátý zápas doma, ale dál už to nešlo. Neudržel jsem ani hokejku. Zranění se bohužel dost zkomplikovalo a čekala mě dlouhá léčba, ale teď už by mělo být v pořádku.

Jaká bude liberecká obrana bez Ladislava Šmída, který ukončil kariéru?

Je úplně jedno, jestli je tam on, nebo kdokoli jiný. Musíme tahat jeden za druhého, být jednotní a pomáhat si, v tom vidím sílu týmu. Všichni musíme být na stejné vlně.

Bude liberecký tým v příští sezoně o to hladovější, že letos vypadl už ve čtvrtfinále?

Každý tým chce udělat úspěch. Je jedno, jestli vypadnete ve čtvrtfinále nebo někdy jindy. To, co bylo, už nikdo moc neřeší. Teď začínáme přípravu a chceme se na novou sezonu dobře nachystat. Minulá sezona byla jako na houpačce. Byla to velká zkušenost pro nás všechny, chvíli nám to šlo, chvíli nešlo. Doufám, že se z toho poučíme.