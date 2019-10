Pavelka po návratu do Litvínova: Ve Spartě není tlak, že by vám šli po krku

„Ve Spartě jsem se nedostával do sestavy. Přišly nějaké nabídky, kde bych si zahrál extraligu, tak jsem zvolil Litvínov. Znám prostředí, znám i partu, moc jsem neváhal,“ přiznal Pavelka, jehož působení je zatím do konce listopadu. Obnovenou premiéru v dresu předposlední Vervy prožije dnes v Kladně.

Přišel jste i proto, že věříte v kvalitu kádru Litvínova?

Rozhodně. Jsou... tedy jsme velice silní a věřím, že nepatříme dolů. Že se půjde nahoru. Výkony podle mě neodpovídají postavení v tabulce.

Pro Vervu jste vybojoval historický titul, i to hrálo roli?

Ano, možná tu největší. Nechtěl jsem jít někam, kde to neznám. Guma (trenér a ředitel Jiří Šlégr) mi volal a říkal, že by byl rád, kdybych přišel. I to mě přesvědčilo.

Pryč jste byl dvě sezony a kousek. Jaký se vracíte?

Nevím. Nerad se sám soudím, ale věřím, že jsem na tom pořád stejně. Že jsem nabral víc zkušeností a že jsem se herně moc nezměnil.

Co máte do týmu přinést?

Jirka Šlégr ví, čím já vynikám. Budu se tady snažit klukům dopředu puk dobře rozehrát, aby měli solidně založený útok, trošičku jim pomoct i v přesilovce, aby padl nějaký gól. V útoku jsou všechny naše lajny hodně silné. Takže věřím, že když si kluci dobře najedou, dám jim to, budou z toho přečíslení a šance. Chci být přínosem do všeho, jak vzadu, tak vpředu.

Tomáš Pavelka v dresu Sparty v utkání proti Litvínovu.

V přesilovkách to Litvínovu skřípe. Máte ponětí proč?

Nevím, kde by mohl být problém, takhle úplně jsem se na to nedíval. Sedneme si na to s klukama, uvidíme, kam mě dají. Budu poslouchat, co mi budou říkat, přece jen jsou tady daleko zkušenější hokejisté než já. Takže se budu snažit plnit, co mi řeknou Petri (Petružálek), Vanta (Hübl) nebo Franta Lukeš. Chci mužstvu pomoct.

Je pro vás překvapení, že je Litvínov tak dole?

Soutěž teprve začala. A já jsem nesledoval všechny jeho zápasy. Extraliga je každý rok vyrovnaná a v tabulce zatím nejsou velké bodové rozdíly, takže bych neřešil, že jsme momentálně dole.

Když vyhrajete v Kladně, můžete ho přeskočit.

Na utkání se těším, bude to můj první zápas proti Jágrovi. Ale teď bych se nedíval na něj, ale celkově na Kladno. Hraje dobře a je na tom v tabulce podobně jako Litvínov, takže ty body budou důležité.

Ve Spartě jste jeden čas platil za top beka, mrzí vás ten obrat?

V hokeji to tak je. Jednou máte období, kdy se vám daří, líbíte se trenérům. Pak přijdou časy, kdy klub koupí jiné hráče, potřebuje hrát jiný typ hokeje, na který se nehodíte, promíchá se to a vy nehrajete. To je v hokeji běžné.

V čem vás Sparta obohatila?

V hodně faktorech. Ať už jde o ambice, že se hraje každý rok o první příčky, tak o konkurenci ze všech stran nebo o zájem médií, hlavně takových těch šťouravých médií. Zkušenosti jsou jak z nehokejové, tak z hokejové stránky.

V Litvínově je spíš klid, ve Spartě tlak. Co vám svědčí víc?

Já ještě nevypozoroval, co přesně mi sedí. Nemyslím, že bych mezi tím dělal rozdíly. Když vím, že po chybě budu buď sedět, nebo naopak mě jinde po ní podrží, tak stejně v obou případech budu hrát stejně. Pořád se snažím tu hrubku neudělat.

A jak velký tlak je ve Spartě?

Ono se říká, že je seshora enormní. Ale není to tak úplně, že by vám šel někdo po krku. To bych zase nechtěl říkat, že v tomhle je to tam extrémně vyhecované. Neměl jsem s nikým problém, že by na mě někdo šíleně tlačil po tom, co udělám chybu. Ten tlak bych nenazval nesmírný.

V nadsázce: nechtěl jste zlákat do Litvínova i Filipa Pavlíka z Mountfieldu, se kterým jste na Hlinkově stadionu zářili?

Zkusím mu napsat, jestli se taky nepřipojí. (smích)