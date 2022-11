3:0 nestačilo. Nechali jsme v tom Godlu vykoupat, lamentoval Stránský

„Nedělali jsme věci, jak jsme měli. Tedy hrát zodpovědně, jednoduše. Zase jsme vyráběli zbytečné ztráty,“ lamentoval v České televizi dvougólový útočník Šimon Stránský. „Nedávali jsme puky do hloubky, nesmyslně jsme faulovali v útočném a středním pásmu. S tím se nedá vyhrát.“

Jsou vám tyhle stesky povědomé? Ano, i odvolaný kouč Vladimír Růžička vyčítal mužstvu, že neudrží výkon po celých 60 minut. Po trenérské rošádě už Verva podobné výstřelky eliminovala, ovšem v Mladé Boleslavi zase jeden předvedla.

„Pro nás to bylo specifické utkání; trochu jiné rozměry a trochu jiný charakter hokeje než na našem hřišti. Hráče jsme na to připravovali v průběhu dnešního dne,“ hodnotil na webu soupeře litvínovský trenér Karel Mlejnek. Pochvaloval si entrée do zápasu a vedení 3:0 po 1. třetině, které zařídil Hlava a dvěma zásahy Stránský. „Myslím, že to bylo dané tím, že domácí nebyli ve své kůži.“

Litvínovský brankář Denis Godla zasahuje před Jakubem Kotalou z Mladé Boleslavi.

Po první přestávce se zápas zdramatizoval, Mladá Boleslav snížila na 2:3, díky Kudrnovi hosté utekli na 4:2. Jenže v poslední části domácí předvedli koncert. „Bylo jasné, že se svou hrou trochu něco udělají, a my jsme měli pět vyloučených hráčů na útočné polovině. K tomu nevím, co dodat. Takový zápas se pak asi nedá úplně ukopat,“ postěžoval si Mlejnek.

Vítězný gól dal Fořt v čase 57:19 v přesilové hře, v 58:25 pečetil veleobrat Kousal. „Po první třetině nikdo ani moc naši výhru nečekal. Nevím, co se pak změnilo, ale tolik gólů jsme nedali dlouho. Obrat pomůže všem klukům v kabině,“ věří mladoboleslavský útočník Pavel Kousal. „Asi v nás ta síla furt je, jen ji neprodáváme v každém zápase.“

Hostující Stránský se mračil: „Se čtyřmi góly venku se musí vyhrát. Nedivím se frustraci našeho brankáře Godly (41 zákroků), necháme ho úplně vykoupat, nepostavili jsme se za něj, pokazili jsme to.“ Napravit to Verva může už v úterý, kdy hostí Plzeň.