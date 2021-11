Znovuzrození první formace. Mueller, Holík a Zaťovič přejeli Litvínov

„Prohrával jsme, ale nesesypali jsme se z toho a obrátili výsledek. Důležitý byl gól na začátku třetí třetiny a pak už jsme se snažili hlídat a nijak je nevrátit do zápasu,“ shrnul průběh opět první centr Holík.

Kometa nezačala dobře, dokázala ale to, co jí několik utkání chybělo, tedy ukázat vůli. „Připravili jsme se na ně poctivě. Zápas se zlomil ve třetí třetině, odskočili jsme po využité chybě na dvě branky a Litvínov to musel otevřít. Podařilo se nám vstřelit další branku a nepustit Litvínov v závěru k ničemu,“ doplnil Holíkovo hodnocení trenér Kalous.

Pro něj šlo o zápas se speciálním nábojem. Na protější lavičce ve svém druhém duelu za Vervu stál jeho dlouholetý kolega, jemuž dělal asistenta u Slavie, Vladimír Růžička. Že ale trenéři dokonale znají vzájemné recepty a strategické tahy, žádný z nich neřešil.

„Každý má nějaký rukopis, ale hráči to nakonec hrají na ledě a to rozhoduje. Věděli jsme, že jsou silní, no a pak je tu Mueller, který nás de facto porazil sám. Dal dva góly, k tomu asistenci a ta jejich první lajna prostě rozhoduje zápasy. Bohužel jsme to neuhráli,“ odmítl zásluhy stratégů Růžička. „Vláďa má pravdu, rozhodují hráči na ledě. V dnešní době se ale týmy systémově nemají čím překvapit. Je pár věcí, které se hrají, a je to o individuálním výkonu na ledě,“ přikyvoval Kalous.

Znovuzrozená první formace

Kometa po reprezentační pauze postrádá Andreje Kollára, který se usadil s Michalem Krištofem vedle Petera Muellera. Kollárovo zranění kotníku na Německém poháru, kde hrál za Slovensko, však nahrálo návratu osvědčeného modelu, na němž při svém comebacku na střídačku postavil výraznou část své strategie Zábranský.

Výsledkem znovuzrození Holíkovy lajny jsou čtyři branky tria M+H+Z ve dvou utkáních a šest bodů v tabulce. Zde se z jedenácté příčky posunuli na osmé místo.

„Impulz s (dočasným) rozdělením první lajny se povedl. Začali opět bodovat, prosazují se střelecky, což jim v úvodu soutěže chybělo a jen inkasovali jako lajna gól za gólem. Jsme strašně rádi, že si našli cestu nazpět k sobě a že jim to funguje,“ liboval si Kalous po zápase.

Holík tolik radosti neprojevil. Stále mu ležela v žaludku akce z konce zápasu, kde dostal výbornou přihrávku před branku, ale jeho bekhendový blafák skončil až v ochranné síti.

„Deset zápasů se říkalo, že střelec nejsem. Změnilo se prostě jen to, že to začalo padat. I dnes jsem tam měl víc šancí, a měl jsem je vždycky. Nevím, čím to je. Asi to prostě neumím. Tak dorážím puky na brankové čáře. Ale když jedu sám na branku, tak to přestřelím o dva metry,“ sypal si sarkasticky popel na hlavu.

Čtyřbodová oslava dvoustého utkání v dresu Komety jej následně před šatnou zaskočila. „Ani jsem nevěděl, že mám 200 zápasů za Kometu. Tak doufám, že máme zítra volno, abych to oslavil,“ smál se nejproduktivnější muž týmu.

Sedláček čeká, chytá Tomek

Návrat k nastavení ze začátku sezony, které až v polovině soutěže nese očekávaný úspěch, zastihl i brněnské brankoviště. Klec Komety hájil i v druhém zápase po pauze Matej Tomek, jenž sezonu rozjížděl jako jednička.

Ač se příchod jeho nového parťáka Jakuba Sedláčka rozebíral ze všech stran a čekal se jeho nástup do role jasné jedničky, slovenský reprezentační dres Tomka nastartoval k výborným výkonům a zkušenějšího kolegu zatím do brankoviště nepustil.

„Myslím, že na nároďáku jsem se cítil komfortně. Zápasy, co jsem odchytal, byly dobré, zvedl jsem se a doufám, že mi to vydrží,“ odpovídal skromně Tomek, kterého si tribuny vyvolaly k děkovačce.

Hráči Komety Brno a HC Verva Litvínov během utkání v rámci 25. kola hokejové extraligy

Trenér Kalous doplnění brněnského brankoviště o zkušeného Sedláčka zdůvodnil Tomkovou šancí porvat se o olympijské hry. Slovenský muž s maskou na ně tajně myslí.

„Lhal bych, kdybych řekl, že olympiádu nevnímám. Je to velká událost v tomhle ročníku. Snažím se ale napřed odvést nejlepší výkon v klubu a potom se můžu bavit o šanci jet na nároďák,“ zůstal při zemi Tomek. Ten i přes zvýšení konkurence příchod Sedláčka vítá. „Sedlo mi může pomoci zlepšovat se. Můžu se od něj učit,“ těší se současná jednička na spolupráci.