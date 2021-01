Hradecké zlepšení nestačilo, tým ze špice opět body nedal

A zároveň kruté zjištění, že týmy ze špice tabulky Mountfieldu stále odolávají. Chcete důkaz? Pak vězte, že zápas se Spartou byl v této sezoně už třetí vzájemný a všechny výhry posbíral pražský tým, jenž se tím vyšvihl do čela tabulky.

Naprosto stejně smutné konstatování z pohledu hradeckého mužstva platí o Třinci, Mladé Boleslavi a Plzni, zbývajících třech týmech, které po skončení nedělního zápasu byly v extraligové tabulce před Mountfieldem.

„Je to bohužel tak, my se ale snažíme hlavně získat celkově co nejvíc bodů,“ komentoval tuto situaci Marek Zachar, v neděli jediný střelec hradeckého mužstva, jenž ale do týmu přišel až na konci ledna minulého roku výměnou za Radovana Pavlíka. Tato výměna by měla skončit na konci ledna.

Hradec do Prahy vyrazil s nepříjemnou vzpomínkou na minulý týden, kdy si porážku více než zasloužil matným výkonem. Tentokrát byl Spartě mnohem vyrovnanějším soupeřem.

„Už předcházející domácí zápas s Litvínovem byl z naší strany lepší než ten na Spartě. Mnohem lépe jsme bruslili, chodili rychle dopředu, jen škoda, že jsme nevyužili šance, které jsme měli ve druhé třetině,“ uvedl David Kočí, asistent hlavního kouče Mountfieldu Růžičky.

Vysvětlení? „Zápasy jdou hodně rychle po sobě, únava se hromadí a někdy se stane, že hráčům pak nejdou nohy. Nám se to stalo právě minule na Spartě, dnes jsme se ale hodně zlepšili a především první dvě třetiny jsme odehráli velmi dobře,“ řekl Kočí.

Michal Řepík ze Sparty (vpravo v rudém) se raduje z gólu.

Na body to Mountfieldu přesto nestačilo. I proto, že vstřelil pouze jediný gól, k němuž se tým propracoval v polovině zápasu při vlastním oslabení. „Hru našich útočníků musíme zlepšit, s produktivitou se potýkáme už delší dobu,“ posteskl si hradecký asistent.

Na špatnou koncovku Mountfield doplácel hlavně ve druhé části hry a ve třetí se mu to vrátilo. Sparta totiž hned zkraje vstřelila dvě branky a pak už si své vedení hlídala. „Hradec se ale oproti minulému utkání výrazně zlepšil, dnes jsme to měli mnohem těžší,“ uvedl kapitán Sparty Michal Řepík.

Také tento týden na Mountfield čekají tři zápasy, v úterý vyrazí do Plzně, ve čtvrtek hostí Třinec a v neděli se představí na ledě brněnské Komety.