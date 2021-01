Řepík: Pracujeme směrem k play off, vyrovnané zápasy nás posouvají

Pražané za poslední pět dnů vyhráli všechny tři zápasy, což se jim nepodařilo od 22. prosince. Tehdy táhli dlouhou sérii vítězství, po níž ovšem upadli do vlny chyb, nedorazů a ztracených duelů.

Teď působí zase kompaktně. Poprvé proti Hradci předvedli výborné bruslení a vyhráli 3:0, Olomouc dokázali na jejím ledě srazit až ve třetí třetině urputného boje a vyhráli stejným výsledkem. Ve druhém střetnutí s Hradcem si zase ve vyrovnané bitvě poradili s obranou až v závěrečných dvaceti minutách opět na svém ledě 4:1. Navrch v utkáních kontrolovali průběh.



Ukázali všechno to, co jim v nevydařeném období chybělo. Dobrý pohyb, výbornou výměnu pozic, chytré přihrávky a velký tlak do branky. To vše korunoval kapitán Michal Řepík tříbodovým večerem a dvěma góly.

„Hradec hrál o hodně lépe než minulý zápas. Matěj Machovský měl dost těžkých zákroků a my jsme udělali pár chyb,“ našel přesto drobné zádrhely ve výkonu Sparty Řepík.



„Cítil jsem, že nám nejdou nohy, jak bychom si představovali. Byl to těžký zápas, ale po druhém a třetím gólu už jsme hru jistili,“ soudí.



Při první situaci číhal před brankou a čekal na Sobotkovu přihrávku ve správný okamžik, který přišel. Potom rychle vypálil a procedil kotouč skrz Mazancovy betony. „Snažil jsem se otočit kolem bránícího hráče, chtěl jsem jen dobře vystřelit. Ani jsem v první chvíli neviděl, jestli šel puk do rukou nebo mezi nohama,“ krčil rameny.

Druhou gólovou akci sám krásně založil, rozhlédl se, uviděl obránce Němečka a vyslal spoluhráče do jasné gólové šance. „David mi dal puk pěkně už ve středním pásmu, objel jsem Nedomlela a všiml jsem si, že má pořád rychlost a bruslí se mnou na stejné úrovni. Trochu jsem přidržel puk a dal mu to do prázdné brány,“ popisoval Řepík. Svůj druhý gól v zápase vstřelil už do prázdné branky, kterým jen pojistil vítězství.

Po utkání vyzdvihl i přístup spoluhráčů, kteří po několika podivně pokažených duelech neztratili sebedůvěru a dokázali zklidnit svou hru. Celkový projev Sparty se teď zdá také klidnější. Pražané dokáží promptně reagovat na vývoj zápasu i styl soupeře.



„Snažíme se na naší hře pracovat už směrem k play off. Ztratili jsme kolem Vánoc nějaká utkání. Můžeme se z porážek ponaučit, pracovat na detailech každý trénink a zlepšit se. Takové zápasy jako s Hradcem jsou dobré. Vyrovnaný stav neznamená, že je rozhodnuto a nás tolik vyrovnané boje mohou posouvat,“ kvituje Michal Řepík.



Řepík už má v této sezoně 16 gólů, čímž se dostal na třetí místo extraligových střelců, s 32 kanadskými body je pátý v celkové produktivitě nejvyšší soutěže. Pro kouče Hořavu a Jandače se český reprezentant zdá být tím pravým vůdcem, který je do bitev o titul potřeba.