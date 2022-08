Hradecký bek Pavlík mezi Rakušany: Posouváme se stále dopředu

V zatím posledním v úterý na domácím ledě těsně 3:2 přehrál vídeňské Capitals, ve čtvrtek znovu na domácím ledě vyzvou rovněž rakouský Graz.

„Kostra je pořád víceméně stejná, ale nové poznatky přibývají každým rokem, takže si myslím, že se posouváme stále dopředu,“ říká obránce, jenž do Hradce zamířil před pěti lety z Litvínova, se kterým získal i mistrovský titul.

V minulém týdnu jste v Hradci podepsal další, dlouholetou smlouvu. Jste tedy na východě Čech maximálně spokojený?

Určitě, proto jsem se chtěl, pokud bude zájem, domluvit. Ten byl a domluvili jsme se hodně rychle.

Po dvou zápasech na turnaji v rakouském Kitzbühlu jste si ve třetím zápase přípravy zahráli s vídeňskými Capitals. Skončilo to vaší těsnou výhrou, v čem vám Vídeň dělala největší problémy?

S týmy z Rakouska je to vždycky podobné. Mají hodně cizinců, kteří si zakládají na důrazné hře, proto je to vyhrocené. Hrají kanadsko-americký styl hokeje, což je pro nás vždy fyzicky náročné. Jinak si myslím, že to byl rychlý hokej, a věřím, že se na to koukat dalo.

Zápas na vaši stranu překlopil začátek druhé třetiny – skórovali jste v oslabení a ani ne po minutě odskočili do dvoubrankového vedení. Rozhodující momenty?

Rozhodně. Během jedné minuty se nám tam podařilo soupeři odskočit, dali jsme dva góly a zápas se tam rozhodně lámal.

Jak jste si užil první přípravný zápas před vlastními fanoušky?

Atmosféra byla super. Přišlo hodně lidí, vyhráli jsme, oboje je super. Samozřejmě tam bylo hodně věcí, na kterých musíme zapracovat.

Ve třetí třetině jste byl hokejkou nepříjemně zasažen do obličeje, hned jste však naskočil do dvojnásobné přesilovky, nic vážného?

Bylo to nepříjemné, ale ve výsledku to pro mě žádný problém nebyl, soupeř se otáčel a nešťastně mě trefil. Úmysl v tom určitě nebyl.

Nastoupili jste v obměněné sestavě proti duelům na turnaji v Kitzbühlu, bylo to na ledě v něčem jiné?

Je to stále příprava, sestava se mění, zkouší se nové systémy, formace, hráči. Princip hry je ale stále stejný. Neviděl bych v tom nějaký rozdíl.

Ve čtvrtek vás čeká další rakouský soupeř, kterým je Graz. Čekáte od něj podobný hokej jako od Vídně?

Systém budou mít podobný. Možná i stejný. Uvidíme, s čím přijedou, ale každopádně to bude bruslivý a fyzicky náročný hokej.

Vy jste s ním už dvakrát hráli v Lize mistrů, jaké na to máte vzpomínky?

Upřímně, moc si to nepamatuji. Myslím, že jsem měl tenkrát otřes mozku. (směje se)

Příští týden vstupujete do Ligy mistrů, nejprve letíte do Göteborgu k zápasu s tamní Frölundou, hned o dva dny později hrajete v Grenoblu. Jak náročné to bude a jak se na Ligu mistrů těšíte?

Liga mistrů je zpestření sezony a je to fajn. Máme na ni pěkné vzpomínky, nedávno jsme dostali až do finále. Do Švédska i do Francie jedeme vyhrát, protože určitě budeme chtít postoupit ze skupiny. Pak se může stát cokoliv, je to play off a my chceme dojít co nejdál.