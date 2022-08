Nebudu lhát, že to není příjemné, radoval se po debutu s nulou gólman Růžička

Vše se odehrálo v Kitzbühlu na turnaji nazvaném Red Bulls Salute, kterým Mountfield vstoupil do zápasové fáze letošní letní přípravy. A Růžička ukázal, že by měl být opravdovou posilou.

„Nebudu lhát, že to není příjemné, ale já to beru spíš z týmového pohledu. Kdybychom vyhráli 8:7 a bylo to z naší strany pohledné, tak bych byl stejně rád, jako když jsem vychytal nulu,“ uvedl pro klubový web pětadvacetiletý gólman, jenž po svém příchodu do Hradce vytvořil dvojici s Finem Kiviahem.

Ten odchytal úvodní duel turnaje, v němž Hradec bezpečně přehrál mnichovský Red Bull a Kiviaho u toho inkasoval pouze jednou. Podle Růžičky mohou tyto dva zápasové počiny týmu v úvodu sezony hodně pomoci.

„Je to pro nás určitě důležité, protože letos máme jenom čtyři přáteláky a potom hned skočíme do ostrých zápasů v Lize mistrů. Proto je super, že už se v naší hře objevují systémové věci, protože času není moc, vlastně už za čtrnáct dní nám začnou soutěžní zápasy,“ uvedl nový hradecký gólman.

Mountfield se k zápasům v přípravě dostal o pár dnů později, než měl původně v plánu. Úvodní duel s bratislavskými Capitals totiž odpadl, protože soupeř nečekaně uprostřed letní přípravy ukončil činnost a na poslední chvíli se adekvátní náhradu nepodařilo najít.

Proto do vstupu do letošního ročníku Ligy mistrů, což se stane 1. září na ledě švédské Frölundy, Hradečtí odehrají už jen dvě přátelská utkání, oba s rakouskými soupeři, oba na domácím ledě. Příští týden nejprve v úterý přijedou vídeňští Capitals a o dva dny později mužstvo Grazu. To vše s psychickou podporou dvou výher nad zahraničními soupeři a prvenstvím na turnaji, který loni ovládl Liberec, první soupeř Mountfieldu v blížícím se startu nového extraligového ročníku. Hrát se bude přesně za měsíc v Hradci.

„Vyhráli jsme zápas i celý turnaj, takže jsem nadšený, že jsme to zvládli. Myslím si, že premiéra to byla povedená, a já jsem rád, že jsem tady tuto štaci zahájil vítězně,“ potěšilo gólmana, jenž s výjimkou dvou sezon v nižší zámořské soutěži a několika duelů v prvoligových týmech strávil celou dosavadní kariéru v Mladé Boleslavi: „Myslím, že pořád budeme trochu dolaďovat komunikaci, protože všichni tady nejsou úplně česky mluvící, takže to budeme muset sladit.“