Cingel: První místo? Bylo by to pěkné, ale snažíme se na to nekoukat

Mountfield se totiž výrazně přihlásil do souboje o Prezidentský pohár určený pro vítěze základní části. „Bylo by to pěkné, ale my se snažíme na to nekoukat a snažíme se připravit na každý zápas,“ řekl po včerejší výhře 4:1 nad Olomoucí útočník Hradce Lukáš Cingel.

Hradci k současnému postavení pomohly čtyři poslední zápasy, které vyhrál. Z nich nejvíc zaujala páteční výhra na ledě v té době vedoucího Třince. Souboj prvního s druhým skončil 2:0 pro Hradec, tedy stejným výsledkem jako první na severu Moravy.

„Výsledku si hodně vážíme, ale nepřeceňujeme ho. Víme moc dobře, že Třinci chyběla spousta hráčů, má svou kvalitu a do závěru sezony ji bude mít ještě větší,“ poznamenal k páteční výhře Tomáš Martinec, hlavní kouč Hradce.

Nedělní vítězství nad Olomoucí bylo spíše z řady těch očekávanějších. I proto, že soupeři chyběla zdaleka největší hvězda David Krejčí, který hájí barvy České republiky na olympiádě v Pekingu.

„Můžeme se pokusit ho nahradit, ale je třeba říct, že David je jen jeden,“ uvedl trenér Olomouce Jan Tomajko.

Přesto šli hosté do vedení, Hradec ale záhy srovnal a pak už stříleli jen jeho hráči. Jedním z nich byl i Cingel, pro kterého to byl první gól po dlouhé zdravotní pauze, po které se do extraligy vrátil před několika dny.

„Doufám, že mi to pomůže, musím říct, že naskočit do rozjetého vlaku je velmi těžké, protože zápasové tempo je úplně jiné než to tréninkové,“ řekl ke svým současným výkonům hradecký útočník.

I on se ale už dostatečně podílel na tom, že se Hradci v posledních zápasech nedaří využívat přesilové hry. Společně s těmi včerejšími jich promarnil jednadvacet. Ačkoliv ještě nedávno byla početní výhoda vlajkovou lodí při střílení gólů. „Někdy jdou, někdy nejdou, stále je na čem pracovat. Přesilovky mohou hodně pomoct, ale těžko říct, proč nám teď nevycházejí,“ sdělil útočník Cingel.

Mountfield včera vyhrál s brankářem Kiviahem za zády, jenž na tomto postu vystřídal Filipa Novotného. Přitom borec, jenž před nedávnem přišel z Karlových Varů výměnou za Štěpána Lukeše, Hradci pomohl k výhrám v posledních třech zápasech. Navíc v posledních dvou – se Zlínem a v Třinci – udržel čisté konto.

Hradec má po vydařeném minulém týdnu v tabulce 99 bodů, o překonání stobodové hranice se poprvé pokusí v pátek, kdy je v Pardubicích na programu prestižní derby rivalů ze sousedství.