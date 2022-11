Posunuli jsme se tam, kam patříme, radoval se hradecký útočník Jergl

Výhrou nad sedm kol neporaženým soupeřem odmítli další posun ve vyrovnané tabulce směrem dolů. „Jsme strašně rádi, že se to před reprezentační pauzou podařilo a že jsme se posunuli tam, kam náš tým patří,“ uvedl útočník Aleš Jergl, jenž Kometě vstřelil dvě branky a drží si pozici letošního kanonýra hradeckého týmu.

Kdyby totiž Hradec včera nebodoval, zůstal by jen dva body před předposledním Litvínovem, vítězství ho posunulo na šestou příčkou s příjemnějším polštářem od spodních příček.

Podle Jergla tím trochu utlumil tlak na tým kvůli výsledkům: „Tlak je vždycky. Máme výborný tým, ale měli jsme hodně zraněných a teď je to v našich výkonech a výsledcích nahoru dolů.“

Včera hradeckým trenérům chyběli dlouhodobě zranění obránce Gaspar a útočník Perret, ke kterým se přidal další útočník Kevin Klíma. Na výkonu týmu ale absence nebyly znát. Navíc se dokázal zbavit i letošní bolesti, kterou je střelecká produktivita. Jako téměř všechny soupeře Hradečtí i Kometu výrazně přestříleli, jenomže tentokrát se to odrazilo i na skóre v jejich prospěch. „Měli jsme tlak do branky a od toho se všechno odvíjí. Zkoušíme střílet z každé pozice, a když střílíme, góly dáváme. Dneska to navíc všem lepilo,“ uvedlo Jergl.

I proto Hradec neustále vedl, dokázal zareagovat i na snížení soupeřem na 3:1 ve třetí třetině a drama nepřipustil. „Chceme zůstat nahoře,“ komentoval útočník výsledek, jenž povedenou střelou uzavřel.

Extraliga má nyní přestávku do příštího pátku, už za týden v úterý ale na Mountfield čeká úvodní zápas osmifinále Ligy mistrů, k němuž se vydá na led švédského Färjestadu.