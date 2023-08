Finové jsou v pohodě, Češi ve stresu, zjistil Kusý. Chce se učit od Jágra

Šestadvacetiletý hráč si zahraniční epizodu užil vrchovatě. V základní části zapsal ve 49 zápasech skvělých 52 kanadských bodů (24+28), dalších šest za tři góly a tři asistence přičetl v play off.

„Věřil jsem si tam, měl jsem prostor, naskakoval na všechny situace. Když hokejista cítí důvěru od trenéra a manažera, hraje se mu lehčeji,“ prospěla mu vytíženost. „Vrátilo mi to sebevědomí. A ještě víc jsem tam zlepšil bruslení.“

Finové patří v téhle činnosti k nejlepším. „Oni jsou na to vysazení, hodně se tam bruslí. I obránci chodí dopředu, vůbec se toho nebojí. Nechci říct, že se ve Finsku úplně nerozlišují posty, ale je to pořád nahoru dolů,“ vykreslil Kusý, s jakým stylem se potkal. A prý nejde ani tak o techniku jízdy po ledě. „Spíš o to, že člověk musí neustále bruslit, nesmí se postavit na dvě nohy a koukat. Jinak by neměl ani šanci něco vytvořit anebo se vrátit, když někdo vypadne.“

Severská země mu svědčila nejen herně, ale i lidsky. Sebeovládání patří k základním rysům obyvatel pětimilionové země. „Vyhovovalo mi, že se tam nic tolik nehrotí. Nikdo není tak ve stresu, jak jsem byl zvyklý tady v Česku. U nás se něco nepovedlo a všichni už panikařili. Třeba další střídání člověk nehrál. Ve Finsku to tak určitě není,“ pochvaloval si jiný přístup křídelní útočník.

Pozitivně vnímal, že se mu ostatní snažili pomoct. „Když jsem něco zkazil, nedostal jsem vynadáno. Spíš jsem se o tom s trenérem pobavil. Řekl mi, že jsem měl dobrou myšlenku, ale na nějaké věci si mám dát pozor,“ vykreslil Kusý své zkušenosti.

A odráželo se to i v životě: „Všichni tam byli v pohodě. Když jsem potřeboval něco do bytu, kustod za mnou přijel, nakoupil se mnou, odvezl mi to domů a ještě opravil světlo.“

I český útočník ve Finsku něco opravoval – svoji kariéru. Syn předčasně zesnulého manažera hokejových Pardubic a fotbalové Slavie totiž o sobě zase potřeboval dát vědět. Ročník předtím totiž strávil jen v prvoligovém Vrchlabí, přitom dříve nasbíral za Pardubice 116 startů v extralize, v nichž nastřílel deset gólů.

Denis Kusý v dresu finského Joensuunu Kiekko-Pojat.

„Jenže kvůli zranění a operaci třísel jsem chyběl osm měsíců, během nich jsem v Dynamu vypadl ze sestavy. A když jsem se vrátil, poslali mě do Vrchlabí. Bylo mi jasné, že je něco špatně. Sice mi pak dali nějaký návrh smlouvy, ale já věděl, že tam nechci zůstat, že potřebuji nový start,“ popsal důvody odchodu do Finska. „Věděl jsem, že kdybych zůstal v Česku, začínal bych v první lize. A i kdybych v ní udělal dobrou sezonu, neodrazilo by mě to tolik nahoru jako Finsko.“

Předpověď mu vyšla. Po vydařené sezoně si z nabídek mohl vybírat. „Čekal jsem na jeden finský tým z nejvyšší soutěže, něco nabídl, ale úplně se nám to s agentem nezdálo. Kladno z toho vyšlo jako nejrozumnější řešení. Doufám, že dostanu šanci se ukázat.“

Rytíři si od něj slibují rychlost, šikovnost a samozřejmě body. Angažovali ho jako hráče do prvních dvou útoků. „Budu si to muset vybojovat, je jasné, že to nedostanu zadarmo,“ chápe Kusý, nadšený z toho, že je v klubu legendárního Jaromíra Jágra. „I tohle mě hodně lákalo. Kdo jiný by mi mohl poradit a něco předat než Jágr, trenéři a zkušení kluci jako Plekanec, Klepiš a Frolík. Můžu si od nich něco vzít.“