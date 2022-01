Rolinek se vrací k hokeji! V Třebechovicích si zachytá krajskou ligu

Už jako malý snil Rolinek o kariéře hokejového brankáře. V jedenačtyřiceti letech dostane premiérovou příležitost si svou oblíbenou pozici vyzkoušet i v ostrém utkání.

Třebechovicím scházeli gólmani, a tak trenér Jaroslav Kudrna zvedl telefon a nabídl svému bývalému parťákovi z Pardubic jedinečnou šanci, aby s týmem trénoval. Rolinek s nadšením přijal, zatímco ještě netušil, co přijde poté. Povolání k zápasu.

„Byl jsem z toho velmi překvapený, ale je to pro mě obrovská výzva. Když jsem byl malý a hráli jsme před barákem hokej, vždycky jsem se cpal do brány. Vyráběl jsem si svoji výstroj z kartonu,“ líčil pro stránky pardubického Dynama.

Pravou brankářskou výstroj vlastní, má ji doma schovanou. Mezi tyče se postavil například při exhibici během svého působení v Rusku před sedmi lety. I v Pardubicích si na několika předvánočních uvolněných trénincích zachytal.

Tohle bude ovšem jiné. Skutečný zápas, přestože na nižší výkonnostní úrovni.

„Pro mě je těžší chytat veterány nebo kraj než na tréninku s pardubickým áčkem. Hráči mají dobrou střelu, dá se na to připravit, odhadnout směr. V kraji je to jiné, je problém chytit horší střelu, protože to sotva letí a někde to propadne. Navíc je tam spousta času a gólman má takovou reakci, že hopsne na každé naznačení. Nebo alespoň já,“ usmíval se Rolinek.

Brankářskou premiéru absolvuje v sobotu, kdy na třebechovický led přijede Opočno. Původně toužil odehrát zápas v poklidu tak, aby se o tom nikdo nedozvěděl. Jenže jeho plán se provalil.

„Doba do zápasu je strašně krátká, takže formu úplně nevyladím, ale uvidíme, co z toho vznikne. Doufám, že to z mojí strany nebude blamáž a bude to dobré,“ přeje si současný manažer pardubického hlavního mužstva.