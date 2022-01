Od začátku jsem byl hotový, přiznal Rolinek po brankářském debutu

Ve středu stál v brankovišti při utkání Krajské hokejové ligy mezi Třebechovicemi pod Orebem a Opočnem a dovedl domácí tým k vítězství 6:2.

„Byla to pecka. Můj výkon, výkon spoluhráčů a vítězství 6:2 je pro mě opravdu splněným snem,“ rozplýval se Rolinek v rozhovoru pro web Dynama.

Svůj návrat na ledovou plochu chtěl původně udržet v tajnosti, informace se ale dostala ven, a o utkání tak byl veliký mediální zájem.

„Kdyby to nikdo nevěděl, bylo by to pro mě daleko jednodušší,“ přiznal Rolinek. „Takhle jsem byl hodně nervózní, každé zaváhání brankáře je gól. Bál jsem se, aby to nebyla blamáž a já v šesté minutě neseděl na bidle a nesledoval zbytek zápasu z druhé řady,“ dodal.

Nakonec kapituloval dvakrát. První zákrok si připsal až v šesté minutě, záhy ale inkasoval z brejku tří na jednoho. Druhý gól dostal těsně před druhou přestávkou, po které Třebechovice držely vedení 3:2. Třetí část už byla plně v režii domácích, Rolinek si to však v bráně z určitého pohledu nijak zvlášť neužíval. „Od první třetiny jsem byl hotovej, vařil jsem. O přestávce mě chytaly křeče, bylo to úplně něco jiného než v roli útočníka. V bráně nemám žádný styl, snažím se chytat agresivně a vůbec jsem neušetřil síly,“ popsal Rolinek.

Jeho vítěznou premiéru v Třebechovicích sledovala rodina i masér A týmu Dynama Martin Mandys.

„Když se to dozvěděl, okamžitě se nabídl, že se mnou pojede, je to srdcař a velký kamarád. Dělal mi mentálního kouče, opakoval mi, že nevyhořím,“ byl rád Rolinek.

Za výhru ale musel platit, do kabiny za ni totiž vypsal. „Kluci mě hned zkásli, vypsal jsem něco za případnou výhru, takže se odvděčím a nějaké peníze spoluhráčům v Třebechovicích nechám,“ řekl.

S týmem před zápasem stihl absolvovat jen jeden trénink, který vedl hrající trenér Jaroslav Kudrna, Rolinkův kamarád, jemuž se v utkání podařilo skórovat.

„Ten trénink trval hodinu patnáct a Jarda Kudrna mě v něm poprvé zavařil. Ale byl stejně vyřízenej jako já,“ usmíval se Rolinek. „Ten sen si zachytat se mi splnil právě díky Jardovi, byl to jeho nápad,“ děkoval Rolinek bývalému spoluhráči z Pardubic, ale i z Ruska.

Na Rolinkově startu za Třebechovice se oba dohodli v pondělí, o dva dny později přišel zápas. A podle Rolinka možná nebyl jediný.

„Určitě bych v tom rád zůstal. Když kluci z Třebechovicích zavolají, že jim chybí gólman, tak dorazím. Ale opravdu jen jako gólman, kariéru v poli už mám uzavřenou,“ upřesnil Rolinek.