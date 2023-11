Už jsme potřebovali vybojované utkání, hlásí Nestrašil. Svůj gól přál mladíkovi

Nestrašil dal nejprve důležitý gól na 1:1 a v závěru výhru nad Karlovými Vary 3:1 pečetil trefou do prázdné branky. Byl tak hlavní postavou duelu. „Už jsme potřebovali takové vybojované utkání,“ prohlásil třenecký útočníkl.

V předchozích třech kláních Třinečtí prohrávali 0:2, ale pokaždé v nich dokázali bodovat. „V těch minulých zápasech jsme nezačínali úplně dobře a navíc nám dnes několik kluků chybělo. Šlo spíše o to hrát jednoduše a nedělat zbytečné nesmysly s pukem, což se nám povedlo,“ řekl Andrej Nestrašil.

Scházeli vám nemocný Martin Růžička a zranění Marko Daňo s Liborem Hudáčkem. Byl to velký zásah do sestavy?

Jo, ale zase kredit těm, co naskočili – Siki (Sikora) hrál parádně, Míra Holinka a Doky (Jakub Doktor) taky. Dokázali přijít, svoje role naplnit a pomohli nám k vítězství.

Čím to je, že vám začátky utkání nevycházejí?

Těch věcí může být více, ale hokeje je hrozně moc i s Champions League, kterou jsme hráli. Náročné cestování, a tak dále. Začátky jsou většinou o hlavě, musíme být připraveni a upřímně, to jsme v těch předešlých třech zápasech nebyli. Byla to jasně naše chyba, že jsme museli dotahovat vedení soupeřů, žádná smůla, nebo něco takového. Ale toho hokeje je hodně. Každopádně si na to musíme dávat pozor.

Rozhodčí původně vyrovnávací gól připsali Sikorovi, který se snažil puk do branky dotlačit, ale nakonec patří vám, když si po vaší střele kotouč betonem srazil za sebe Habal. Jak jste to viděl?

Moc jsme doufali, asi všichni, že to byl Sikiho gól (byl by jeho první v extralize). Ukazoval jsem na něj, když se rozhodčí ptal, kdo ho dal. Ale ze záběru bylo evidentní, že to jeho gól nebyl. Byla to však dobře sehraná situace ode všech. Nahozený puk, šli jsme do brány...

A za 53 vteřin jste po souhře Hrehorčáka s Romanem vedli. Byl to rozhodující moment?

Jo. Nám se i v těch předešlých zápasech dařilo dotahovat, ale nemůžeme na to spoléhat. Samozřejmě by bylo lepší jít do vedení, začátky musíme mít lepší.

Bodovali jste počtrnácté za sebou. Navíc v prvním ze série pěti utkání, které vás nyní čekají doma.

My naši bodovou sérii brali i s Champions League, ale v ní jsme minule prohráli se Skellefteå. Teď se držíme v extralize, ale jdeme zápas od zápasu. Každopádně každý bod je důležitý.