Zase prohrávali, ale otočili. Třinečtí hokejisté dál drží bodovou sérii

„Měli jsme trochu slabší začátek, chvíli nám trvalo, než jsme se rozběhli, ale vyšel nám vstup do druhé třetiny. Pak už chalani utkání odbojovali a Káca (brankář Kacetl) nás podržel, když bylo třeba,“ řekl třinecký asistent trenéra Vladimír Országh.

Vyrovnávací gól sudí nejprve připsali Sikorovi, který ve snaze dostat kotouč do sítě odtlačil spolu s hostujícími obránci branku mimo její postavení a gólmana Habala z brankoviště.

„Doufali jsme, že to byl Sikiho gól, ukazoval jsem na něj, když se rozhodčí ptal, kdo ho dal, ale ze záběru pak bylo evidentní, že to bylo jinak. Od všech to však byla dobře sehraná situace,“ řekl třinecký útočník Andrej Nestrašil, jenž byl autorem gólu, protože nahazoval puk na branku, kde si ho Habal betonem srazil za sebe.

„Ty dva rychlé góly byly nepříjemné hlavně na hlavu. Stává se nám to teď celkem často v té druhé třetině. Na to si musíme dávat pozor a hrát šedesát minut,“ prohlásil karlovarský útočník Ondřej Procházka.

Třinečtí nastoupili bez klíčových útočníků – Růžička je nemocný a Hudáček s Daněm zranění. „Věděli jsme, že jim vypadli špičkoví hráči, ale tohle je tak silný tým, že si s tím poradili,“ řekl karlovarský kouč David Bruk.

„Příležitost dostali mladí hráči Sikora a Holinka a s nimi Doktor a odehráli dobrý zápas, jako všichni ho odmakali,“ uvedl Országh.

„Siki, Míra Holinka i Doky hráli parádně. Dokázali přijít, naplnit své role a pomoci nám k vítězství,“ konstatoval Nestrašil.

Třinečtí nedělním duelem odstartovali sérii pěti domácích duelů za sebou, už v úterý od 17.00 hostí Kladno.