Divočina v Kladně. Přes čáru! zuřil kapitán Sparty po bitce Dotchina s Chlapíkem

„Zápas s Kladnem je velké derby, které bývá vyhrocené. Když hrají Vítkovice s Třincem nebo Kladno se Spartou, jsou emoce normální, patří to k tomu,“ uvedl sparťanský trenér Pavel Gross.

Chvíli před koncem se strhla hromadná mela. Kladenský tvrďák Jacob Dotchin shodil rukavice a zbil Filipa Chlapíka. Dostal trest do konce zápasu, a když opouštěl led, provokoval sparťanskou střídačku. Máchal rukama jako slepice křídly. Jeho spoluhráč Richard Jarůšek musel také předčasně do sprch, sparťané Chlapík s Aaronem Irvingem vyfasovali pětiminutové tresty za bitky.

Kladenský Jacob Dotchin provokuje střídačku Sparty v zápase hokejové extraligy.

„Nelíbilo se mi, že Dotchin vyskakuje po jednom z našich nejofenzivnějších hráčů za rozhodnutého stavu. Úplně zbytečné a přes čáru! Musíme mít k sobě respekt, neměli bychom se chtít zranit,“ nechápal sparťanský kapitán Michal Řepík, co Kanaďan v kladenských službách prováděl. „V Americe to je do nějaké East Coast ligy, možná ani tam by si to nedovolil. Je to dobrý hráč, potřebují ho na ledě a on se takhle předvádí. Ale to je jejich věc, to není naše starost.“

Vyhraná (Dotchinova) bitka v prohrané válce je pro Rytíře alespoň malou vzpruhou. Dotchin už v první třetině poslal k ledu Jakuba Krejčíka. „Budeme mít respekt do dalších zápasů,“ míní kladenský útočník Antonín Melka.

Jeho spoluhráč, obránce Jiří Ticháček přikývl: „Vyslali jsme vzkaz, že se toho nebojíme. Zastali jsme se jeden druhého. Dotch sundal rukavice, je to silný chlap, bitkař, umí to. A vyhrál.“

Sparťanský trenér Gross o nesportovním chování nemluvil a souzněl s ním kladenský asistent Pavel Skrbek. „Neviděl jsem tam vůbec nic nesportovního. Trošku se to mlelo, to k hokeji patří. Bylo pár soubojů jeden na jednoho, což je mnohem lepší, než když se někdo podkopává před mantinelem,“ podotkl Skrbek.

Podle Grosse jsou si jeho svěřenci vědomí, že měli emoce krotit: „Sedli si do kabiny a vědí to, my taky, jenže na ledě to bývá trošku jinak.“

Kladnu zatím nepomohla ani přítomnost Jakuba Voráčka na střídačce. Eso z NHL, momentálně nehrající kvůli zdravotním potížím, nastoupilo do funkce mentora. „Radí klukům v přesilovkách, na střídačce nás povzbuzuje, hecuje, to je plus,“ pochvaloval si Melka.

Hokejista Jakub Voráček, nový mentor kladenského týmu.

I Ticháček je nadšený, že vousáč Voráček je poradcem týmu. „On je skvělý člověk. Byl tady jeden trénink, snažili jsme se ho poslouchat. Jeho rady jsou zlaté!“

Zatím k výhře nevedly, i slavný novic musel skousnout porážku. Stejně tak víc než čtyři tisícovky diváků, kteří ve většině zůstali až do konce vypjatého duelu.

„Byli úžasní, zato výsledek je šílený. Musíme se jim omluvit,“ vzkázal Melka.