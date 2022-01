Plzeň opět padla. Musíme udělat vše, abychom to zastavili, burcuje Přikryl

„Tohle si zažije v sezoně každý tým. Teď je důležité, jak se k tomu dál postavíme. Pracujeme tvrdě a je tam i vůle, ale ještě víc se musíme zaměřit na chyby, které poslední zápasy děláme,“ mínil dvacetiletý centr Filip Přikryl, proti Liberci jediný úspěšný plzeňský střelec.

Ve druhé třetině v přesilovce zblízka vyrovnal na 1:1, jenže soupeř si vzal brzy vedení zpět a ve třetí části dalšími dvěma góly Škodu definitivně zmrazil.

Co se stalo ve druhé třetině, kdy byl poměr střel z vašeho pohledu hrozivých 4:17?

Přestali jsme se úplně tlačit do branky. Čtyři střely za třetinu, to se prostě nesmí stát, nemůžeme mít takové výpadky. Asi nás to stálo celý zápas.

Prožíváte jako tým nejsložitější chvíle v sezoně?

Tohle si zažije každý tým, musíme se z toho dostat. Když se nedaří, největší síla je v jednoduchosti. My asi stále něco vymýšlíme a to je také důvod, proč teď nebereme body. Je třeba si dostat do hlav, že jsme už dlouho nebodovali, všichni si to musíme uvědomit a příště udělat všechno pro to, abychom tuhle sérii zastavili.

Je to složitější v tom, že kvůli zdravotním trablům vám vypadávají hráči a sestava se stále mění?

Na to se nechci vymlouvat. Všichni jsou tady kvalitní hráči a mně je úplně jedno, s kým nastoupím. A myslím, že to tak vnímáme všichni. Teď je důležité táhnout za jeden provaz a neřešit sestavu. Musíme už příště urvat body, potřebujeme je.

Berete to i tak, že nyní máte kvůli absencím víc prostoru se ukázat, zabojovat o větší čas na ledě?

Já si vážím každé šance, kterou dostanu. A budu se pořád snažit hrát nejlépe, jak umím. Chci s týmem něco dokázat a teď je nejdůležitější, abychom tuhle sérii zastavili.

V neděli jedete do Kladna, v úterý má přijet poslední Zlín. Může být výhodou, že narazíte na aktuálně dva nejhorší týmy soutěže?

Je to úplně jedno, vždyť jim jde o všechno. My se nemůžeme dívat doprava ani doleva, my teď musíme porazit kohokoliv. Je třeba, abychom se zaměřili sami na sebe, teď není důležité, kdo stojí proti nám.