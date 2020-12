Otec měl jiný talent, říká Dávid Bondra, posila hokejové Komety

Aby mohl přijmout brněnskou šanci, nasedl Dávid Bondra v Americe na letadlo, nechal doma všechny svoje blízké a vyrazil krátce před svátky do Evropy. Původně toho plánoval využít aspoň k návštěvě Popradu, kde našel jeden ze svých domovů jeho otec, slavný slovenský útočník Peter Bondra, ale i toho se vzdal. „Nechtěl jsem riskovat karanténu,“ vysvětlil 28letý útočník.

Raději zůstal sám v Brně a s blízkými byl ve spojení jen přes internet. Před Štědrým dnem absolvoval trénink na ledě právě v době, kdy jeho budoucí spoluhráči bojovali o extraligové body v Litvínově, následně se k nim připojil a na Štěpána už si s nimi užíval výhru 10:4 nad Motorem.



„Doufám, že otec zápas viděl. Vždycky se dívá, a pak mně řekne, co se mu líbilo a co ne. Věřím, že bude rád, že jsme získali tři body a že jsem dal gól,“ povídal Bondra velmi slušnou slovenštinou.

Narodil se sice v Popradu, ale to jen proto, že tam jeho rodiče právě byli na prázdninách. Celé dětství prožil v americkém Annapolisu. Automaticky je jeho první řečí angličtina.

Hokejisté Komety Brno oslavují vstřelený gól. Trefil se David Bondra (uprostřed).

Evropský hokej pro Dávida Bondru ale není cizím prostředím. Od sezony 2017/17 hrál za Poprad, kde se výrazně prosazoval herně i střelecky, dohromady 33 zápasů nasbíral za poslední dvě sezony v Kunlunu.



Na přelomu listopadu a prosince tam vycítil, že potřebuje změnu. „Proběhly tam změny. Odešel generální manažer, a kvůli tomu, že jsme letos hráli v Mytišči, byl tlak, aby víc hráli Rusové. Moje role se tam změnila. Potřeboval jsem něco jiného. Jsem velmi rád, že jsem v Kunlunu byl, že jsem tam dostal šanci, vážím si toho roku a půl. Potřeboval jsem však změnu,“ vyprávěl účastník dvou mistrovství světa.

Změnu mu poskytla Kometa. Přestože měl v extralize i jiné možnosti, vybral si Bondra brněnskou cestu. Zápas hrál po bezmála měsíční pauze; posledním jeho duelem v KHL byl ten z 29. listopadu proti Omsku.

V Brně se představil jako pracant na oslabení, na která chodil stabilně. Místo našel ve třetím útoku. „Věděli jsme, že je to bruslař, který dokáže být velice platným hráčem. S tím jsme ho brali a to potvrdil. Nebrali jsme Dávida čistě jako posilu do defenzivy, protože on umí do obrany i do útoku,“ zhodnotil nového člena modrobílé sestavy trenér Jan Zachrla.

Kdo znal z hokejových kluzišť Petera Bondru, vzpomene si na dravce, hrajícího na křídle s obrovskou rychlostí. V NHL Bondra starší odehrál 1161 zápasů a dal v nich 583 branek.

„Peter Bondra byl větší střelec než Dávid. Na druhou stranu jeho syn je větší bojovník a hráč do oslabení, kde je schopen zablokovat víc střel než jeho tatínek,“ shrnul rozdíly Zachrla.



Dávid Bondra s takovou charakteristikou souhlasí. „Samozřejmě mě otec naučil všechno, ale měl jiný talent. Uměl dát gól, byl velmi rychlý. Já jdu svojí cestou,“ pousmál se pokračovatel známého hokejového rodu.

V Kometě ze sestavy vytlačil Tomáše Vincoura, pro kterého při zápase proti Českým Budějovicím nezbylo místo. „Konkurenci vítáme,“ řekl k tomu Zachrla.

První gól v české extralize dal Motoru ze své jediné střely v utkání. Pohotově doplnil spoluhráče Filipa Dvořáka a dorazil jeho ránu, kterou budějovický gólman Jiří Patera vyrazil. Kometa tak vedla 2:1 a zahájila svůj brankostroj ve druhé třetině, jímž zápas rozhodla.

Bondru řádění brněnského celku v útočném pásmu nadchlo. „Na přesilovku máme velmi dobré hráče. Sledoval jsem je a bylo to pěkné, velmi pěkné,“ usmíval se. „V Kometě je agresivita, tvůrci hry, je to kompletní tým. Samozřejmě s dobrými brankáři. Věřím, že to byla dobrá volba,“ uzavřel.