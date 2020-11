Špatná druhá třetina, vyhrát jsme si nezasloužili, uznal Prospal

„První třetina měla skončit daleko vyšším rozdílem. Ještě jsme dostali v závěru třetiny gól na 2:1,“ smutní Zdeněk Doležal, který už na začátku třetí minuty poslal svůj tým do vedení. „Čenda (Pavel Pýcha) nastřeloval puk za branku a trefil chrániče jednoho z obránců. Odrazilo se mi to do jízdy. Konečně jsem měl trochu štěstí,“ popisuje svoji trefu.

Byl to Doležalův první gólový úspěch v sezoně. „V tu chvíli jsem měl velkou radost. Dlouho jsem na gól čekal nejen já, ale i celý tým, protože se ode mě branky očekávají,“ ví 27letý forvard.

Jeden z ofenzivních tahounů Motoru mohl jen v první části zaznamenat klidně hattrick. Neuspěl však z nájezdu, ani z dorážky po skrumáži před brankou. „Naše pětka zahodila nejvíc šancí. Měli jsme dát tři čtyři góly. To bylo klíčové, protože domácí dělali v první třetině hodně chyb a možnosti nám sami nabízeli,“ přiznává.

Kontaktní gól Západočechů v závěru úvodní dvacetiminutovky nastartoval obrat Energie. „Ve druhé třetině jsme hráli špatně a domácí nás mleli. Z předchozích sezon na to nejsme zvyklí. Hráli jsme nezkušeně a nedokázali podržet puk. Můžeme poděkovat gólmanu Čiliakovi, že po dvou třetinách platil stav 2:2,“ uvědomuje si.

Jihočeši tak před rozhodující částí znovu neprohrávali. Vítězství ale nedokázali uzmout ani na osmý pokus. Rozhodlo zbytečné vyloučení a přesilovková rána Petra Koblasy, který Varům trefil vítězství i při sobotním utkání na jihu Čech. Motoru k vyrovnání nepomohla ani závěrečná hra bez brankáře.

„Sehráli jsme to dobře. Albert Michnáč měl dvě velké šance, které jen o kousek neskončily gólem. Takhle jsme měli hrát přesilovky v celém zápase. Místo toho jsme to často uspěchali. Jsme ze špatných výsledků i trochu nervózní a snažíme se to zlomit častou střelbou. Musíme to vyvážit,“ připouští Doležal.

České Budějovice tak nerozšířily svoji bodovou sbírku, která zůstává na hodnotě tři. Vítězství by nováčkovi pomohlo zejména po psychické stránce. „Jednou dvakrát vyhrát, tak se nám hraje snáz. Když vynechám první zápas s Hradcem, tak mi přijde neuvěřitelné, že jsme ani jeden nevyhráli. Většinou jsme vedli a chyběl kousek do konce. Jsme sice nezkušený tým, ale i tak jsme měli minimálně tři utkání vyhrát,“ myslí si.

Spokojený po utkání nebyl ani hlavní trenér Václav Prospal. Jeho tvář po závěrečném klaksonu opět zalil zachmuřený výraz. „Nezasloužili jsme si vyhrát, protože druhá třetina byla z naší strany velice špatná. Do dalších zápasů musíme zlepšit produktivitu, speciální formace a samozřejmě změnit výsledky, které máme. Chtěl bych, abychom my vyhrávali o gól, a nikoliv stále prohrávali o jeden gól,“ přeje si bývalý útočník zámořské NHL.

Dalším soupeřem budějovických hokejistů bude v neděli Plzeň. Tedy rozjetý lídr extraligy, který zatím neprohrál jediné utkání v základní hrací době. Západočechy táhne exbudějovické útočné duo Milan Gulaš - Tomáš Mertl. „Jejich tým má obrovskou kvalitu. Ale letos jsme s nimi hráli už třikrát a vždy to bylo vyrovnané. Nemáme se čeho bát. Teď už prostě musíme vyhrát,“ burcuje Zdeněk Doležal.

Jihočeši musejí být zejména psychicky odolní a věřit v prolomení nepříznivé série. „Jdeme do každého zápasu odhodlaní a naše vstupy to potvrzují. Akorát pak v průběhu utkání se to zvrtne, často ani nevíme jak. Asi nám chybí zkušenosti, ale to zlomíme,“ zdůrazňuje.

Nedělní utkání Motoru s Plzní startuje v Budvar aréně v 17 hodin.