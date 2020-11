Jak vyhrát extraligový duel? Budějovickým nestačí ani vedení

Už je to obehraná písnička. Motor byl v pondělním souboji s Mladou Boleslaví znovu blízko úvodnímu triumfu v sezoně. Ale ani na sedmý pokus to nevyšlo. Jihočeši prohráli 1:2 v prodloužení, přestože osm minut před koncem ještě vedli o gól.



„V zápase jsme předvedli to, co nás zdobí - pohyb, bojovnost, nasazení. Nakonec jsme ale znovu dokázali najít cestu k tomu, jak si zápas sami prohrát,“ hlesl smutný budějovický kouč Václav Prospal.

Zmiňovanou cestou byl opět nezvládnutý závěr dobře rozehraného střetnutí. V čase 50:12 byl hostující Ondřej Dlapa vyloučený na pět minut plus do konce utkání. Místo dlouhé početní výhody ale Motor dvěma vyloučeními nabídl přesilovku soupeři, který díky přesné ráně kapitána Martina Ševce vyrovnal.

„Místo toho, aby jsi dal soupeři hřebíček do rakve, tak během minuty hraješ oslabení tří proti čtyřem a dostaneš z toho gól na 1:1 a prohraješ v prodloužení. Jeden bod je málo. Uděláme vždy takové ptákoviny, za které nás soupeři potrestají,“ lituje trenér.

Zleva brankář Českých Budějovic Marek Čiliak a Mário Lunter z Mladé Boleslavi utkání 15. kola Tipsport extraligy.

Klíčovým mužem utkání byl českobudějovický forvard Daniel Voženílek. Ten sice poslal ve 23. minutě domácí do vedení. V závěru ale právě on zbytečně fauloval a otevřel Boleslavi cestu k vyrovnání. „Dostal jsem krosček do zad, neudržel jsem emoce a sekl soupeře. Vyloučený jsem byl jenom já. Byla to chyba. Měl jsem zůstat v klidu,“ připouští 24letý útočník.

Hloupé oplácení u Voženílka přebilo radost z premiérové branky v dresu Motoru. „Je to hodně frustrující. Zase jsme si zápas prohráli sami. Tentokrát mě to štve o to víc, že to bylo po mojí chybě,“ tvrdí.

Urostlý forvard se prosadil v přesilovce, kdy na hranici brankoviště důrazně dotlačil do sítě nahození Pavla Pýchy. Rozhodčí pak situaci dlouho zkoumali u videa, protože Boleslav se rozhodla pro využití trenérské výzvy. „Hned jsem věděl, že to je gól. Puk vyletěl do vzduchu, já si ho přihrál rukou a hokejkou ho pod úrovní břevna dorazil do sítě,“ popisuje.

Rozhodování o platnosti branky ale trvalo dvojici sudí skoro až deset minut. „Tak co je? Vždyť vychladneme,“ bouřil se Prospal, načež poslal své hráče led. Podobně reagovala i boleslavská lavička. Situace tak připomínala veřejné bruslení. Rozhodčí nakonec ukázal do středového kruhu. „Bylo to dlouhé. Nevím, jestli existuje pravidlo, jak dlouho mohou rozhodčí záběry zkoumat. Asi si nebyli jistí. Hlavně, že gól platil,“ doplňuje bývalý reprezentační hokejista.

Průtahy trochu zviklaly i autora branky. „Nevím, co tam tak dlouho zkoumali. Čekání bylo hrozně dlouhé a ovlivnilo zápas. Mohli jsme těžit z psychické výhody po vstřelené brance. Možná by se měl nastavit nějaký limit, jak dlouho se může situace prověřovat,“ navrhuje.

Brankář Českých Budějovic Marek Čiliak (vlevo) zasahuje v zápase proti Karlovým Varům.

Motor v zápase podržel slovenský brankář Marek Čiliak. Předsezonní posila předvedla zatím svůj nejlepší výkon. Už bylo také načase. Vždyť Čiliakova úspěšnost zákroků byla před utkáním na mizerných 84,11 procenta. „Hlavně v první třetině při čtyřech přesilovkách soupeře nám dal šanci zůstat v zápase. Byl naším nejlepším hráčem. Od gólmana, který nastoupí, tak čekám, že nás podrží a bude nejlepším z našeho týmu,“ oceňuje Prospal.

Jihočeši vyhlížejí první tři body a věří, že přijdou v nejbližším zápase. Ten je čeká už ve středu, kdy od 17.30 hodin nastoupí v Karlových Varech. „Musíme najít cestu k vítězství. Chceme navázat na poslední výkony a vyvarovat se stupidních chyb,“ zdůrazňuje Voženílek. Budějovice hrály s Energií minulou sobotu, doma padly 4:5 v prodloužení.