Bída po pauze. Hokejisté Zlína manko na předposlední Kladno nestáhli

Zatímco po prvním přerušení soutěže Berani potěšili svoje fanoušky vítězstvím nad Olomoucí a odrazili se k nejpovedenějšímu období sezony, tentokrát pro ně visely body hodně vysoko. Rozhodující manko nabrali hned za začátku zápasu a pak ho marně honili.

„Připravovali jsme se na zápas s určitou nadějí. Bohužel první třetina byla snad nejhorší, co jsme u týmu. Nevím proč. Mohli jsme po prvních pěti minutách prohrávat 0:3,“ shrnul zlínský asistent kouče Luboš Rob bídný vstup do utkání.

Předzápasový apel hlavního trenéra Luboše Jenáčka na častější střelbu se zcela minul účinkem. Za celý zápas Berani vyprodukovali jen 17 pokusů na bránu oproti 30 budějovickým, cíl našly pouze Gazdova bomba v přesilovce a Kubišova rána k tyči z mezikruží. V obou případech ale Zlín snižoval na rozdíl dvou gólů, které ztrácel od 19. minuty, kdy se trefil jeho někdejší útočník Ondráček.

„Hráči byli svázaní nervozitou, nebo se možná po předchozích zápasech uspokojili. Nechávali zodpovědnost jeden na druhého. My můžeme přehrávat soupeře jednoduchostí, bojovností, pohybem,“ zmínil Rob aspekty, které ve zlínské hře scházely.

I tak se mohli Berani do zápasu vrátit, jenže na konci prostřední periody promrhali téměř minutovou dvojnásobnou výhodu. Zlínskou snahu o zázrak pak po deseti vteřinách power play ukončil střelou do opuštěné klece kanonýr Milan Gulaš, který tak vstoupil do Klubu hokejových střelců, sdružujícího hráče, kteří dali v extralize a reprezentaci dohromady 250 gólů.

Před Vánocemi stihnou Berani ještě utkání ve Vítkovicích.