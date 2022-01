Zlín se může po čtvrt roce zvednout ze dna hokejové extraligy

„Pro kluky, pro jejich hlavy, jejich nastavení je to velká vzpruha. V kabině pak byla vidět čirá radost a úleva, že jsme utkání zvládli,“ oddechl si nejen trenér Beranů Luboš Jenáček.

Záchranářský duel dvou extraligových odpadlíků dostal nový náboj. V jednu chvíli ztrácel Zlín propastných 13 bodů, teď se Jágrovi a spol. přiblížil na dostřel tří bodů. „Pokud bychom zápas nezvládli, situace by byla už hodně kritická,“ věděl Jenáček.

Jediní dva adepti přímého sestupu do Chance ligy se střetnou ještě jednou, 18. února ve Zlíně, který může překlopit bilanci ve vzájemných zápasech na svoji stranu. Zatím je to na body 5:4 pro Kladno. Ve vyrovnaném souboji to nakonec může být rozhodující ukazatel.

Trest Novotného Zlínský hokejový obránce Martin Novotný dostal od disciplinární komise extraligy třízápasový trest za faul loktem na útočníka Antonína Melku z Kladna. Dvaatřicetiletý Novotný byl za zákrok v úterním duelu hraném v Chomutově vyloučen v úvodu poslední třetiny na pět minut a do konce utkání. Za faul ze stejného zápasu na zlínského útočníka Radka Veselého byl potrestán suspendací na jedno kolo také forvard Rytířů Matěj Beran.

„Je tam velké ALE. Po jednom - důležitém - kroku musí následovat další. Musíme na to navázat,“ prohodil Jenáček.

Což se jeho týmu nedaří. Poprvé a naposledy zvítězil dvakrát v řadě na konci listopadu. Před kritickým duelem s Kladnem prohrál pět ze šesti utkání.

„Představa, že chytneme velkou šňůru šesti, sedmi, osmi vítězství je krásná, ale nereálná. V naší pozici by bylo výborné, kdybychom byli schopni pravidelně bodovat. Vyhrát dvakrát třikrát po sobě,“ přeje si Jenáček.

Po pátku bude mít Zlín o dva odehrané zápasy více než Rytíři. Za týden se konkurenti v počtu utkání srovnají. V neděli mají Berani jako lichý tým volno, jejich páteční duel v Třinci bude pravděpodobně odložený kvůli nákaze covidem v mužstvu Ocelářů. A je otázkou, jestli se v nahuštěném programu najde náhradní termín.

Hokejisté Zlína v utkání s Kladnem.

Zápas může být odložen maximálně o 30 dnů, následně by ale automaticky nenásledovala kontumace. Duelem by se zabývala sportovně-technická komise hokejového svazu.

„Chceme hrát co nejvíce. Covidová doba je ale taková, že každé ráno se děsím, abychom neskončili v karanténě,“ poznamenal Jenáček.

Že jeho výběr vypadne na více než týden ze zápasového rytmu, se mu vůbec nelíbí. „Střídá se velká nálož utkání s dlouhým volnem. Ale podobné to mají ostatní týmy.“

Zdravotně do pořádku se aspoň může dát lotyšský obránce Mamčics, který léčí bolestivou naraženinu. Köhlerův návrat, který hrál naposledy 10. prosince ve vítězném střetnutí s Litvínovem, není na pořadu dne.

„Pomalu se uschopňuje. Chodí za námi do kabiny, v dohledné době by měl začít se suchou přípravou. Věříme, že se co nejrychleji zapojí, ale během příštích dvou týdnů to určitě nebude,“ dodal Jenáček.