Pozicí v týmu se vůbec netrápím, říká pardubický útočník Musil

„Kdybych nebyl stoprocentní, tak nehraju. Už jsem zpátky a připraven odevzdat maximum,“ říká 26letý forvard Musil.

To se bude o víkendu hodit. V pátek v 18 hodin Dynamo nastoupí na ledě Komety a v neděli přijede do vyprodané enteria areny Hradec

Jo, bude to super. Skvělé zápasy, ale plán Dynama se nemění. Chceme vyhrávat všechno, s tím odjíždíme do Brna.

Říká se, že extraliga opravdu startuje až po Vánocích, ale chleba se trochu začíná lámat už teď. Proměnila se nějak zápasová atmosféra?

Naše kabina je nastavená tak, že každé utkání je náročné. Od začátku sezony. V extralize už není lehký soupeř, v Brně to navíc bude specifické i kvůli fanouškům, protože mezi nimi panuje velká rivalita. Chceme to urvat.

Hráči Pardubic se radují z druhého gólu. Zleva David Cienciala, Martin Kaut a Adam Musil.

V Pardubicích jste musel přijmout trochu menší roli. Už jste si zvykl na pozici třetího centra?

Člověk musí svou pozici v týmu umět přijmout, jedině tak mu dá nejvíc. Snažím se ale na to nekoukat, jen být každý den lepší a lepší a získávat herní pohodu. Když budu dělat to, co dokážu, prospěje to všem.

Trenér Varaďa je znám tím, že pro silové hráče vašeho typu má slabost. Jak se vám pod ním hraje?

Od každého trenéra se člověk může něco naučit a pan Varaďa to jen potvrzuje. Ve své kariéře jsem už zažil skvělé kouče a za všechny jsem moc rád. V Pardubicích to není výjimka.

Znáte jméno soupeře pro čtvrtfinále Ligy mistrů (Lukko Rauma). Opět vás čeká cesta do Finska, není to už trochu „na hlavu“?

Všechno má svoje pro a proti. My se s tím prostě musíme vypořádat. Je potřeba vnímat pozitivně to, že v Lize mistrů hrajeme výborné zápasy v režimu play off, což nás může jedině posunout dopředu. A hrát malinko v únavě taky není ke škodě, i to se nám určitě bude na jaře hodit. Do budoucna to může jenom pomoct. Cestování je samozřejmě náročné, ale když chcete hrát Ligu mistrů, tak to k tomu patří.