Pardubický útočník Hyka: Prohra bolí, ale není důvod k panice

„Bolí to, jako každá prohra, ale sezona je dlouhá. Není důvod panikařit,“ nehroutil se pardubický útočník Tomáš Hyka.

Ten poslal ve druhé třetině Dynamo do vedení 2:1, když se po přihrávce od Roberta Říčky protáhl podél levého mantinelu a pověsil puk pod víko. Pak ale chyboval gólman Milan Klouček, když propustil nahození Jana Šíra od mantinelu, a celý zápas potom rozhodl Tomáš Filippi. Prosadil se při úniku čtyřiapadesát vteřin před koncem.

„Měli jsme šance na to, abychom zápas vyhráli, ale někdy je to o jednom gólu. A ten dal dneska Liberec,“ krčil rameny Hyka.

Přece jen ho ale štvala první třetina, ve které mělo Dynamo velký tlak, třeba Jan Mandát s Patrikem Poulíčkem v bezprostřední blízkosti jen těsně netrefili odkrytou branku. „Po první třetině to mělo být 4:0,“ uznal Hyka. Místo toho ale nad ledem svítilo skóre 1:1, když jej nejprve otevřel v páté minutě Jaroslav Vlach a necelou minutu před koncem odpověděl Matej Paulovič.

Dynamu skončila série šesti výher v řadě včetně Ligy mistrů, právě v ní ale dostane brzy šanci na nápravu. Už zítra jej v domácí areně čeká osmifinálová odveta s Ilvesem Tampere. Času na odpočinek je tedy minimum.

„Všichni v týmu se ale cítíme dobře. Mně určitě vyhovuje, když jdou zápasy rychle za sebou. My teď musíme jen ukázat, že jsme zkušení, a dobře se připravit,“ plánoval Hyka.

Z Finska si Východočeši přivezli výhru 3:1, a mají tak slušně nakročeno do čtvrtfinále. V něm je případně znovu čeká cesta do země tisíců jezer, nebo do rakouského Innsbrucku. V odvetě budou však Pardubice stejně jako proti Liberci pravděpodobně postrádat Lukáše Sedláka, který v Plzni (6:1) utrpěl zranění v dolní polovině těla.