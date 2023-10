Vítkovičtí si připsali v Lize mistrů výhru, byť opět ne tříbodovou. Nakopne je?

Kotala: Jsme nervóznější ve třetích třetinách Vítkovický Jakub Kotala (vpravo) bráněný Jesperem Olofsson z Bielu. Dvěma brankami pomohl Jakub Kotala nasměrovat Vítkovice k výhře 4:3 nad švýcarským Bielem v 5. kole Ligy mistrů. „Pro nás dobrá výhra po dlouhé době. Zřejmě nám pomohla změna, že jsme hráli s nečeským soupeřem, byl to jiný hokej, dobré dva body pro nás,“ oddechoval vítkovický útočník. O výhře jste ale mohli rozhodnout už v první třetině, což?

Zdálo se mi, že Švýcaři chtějí více hrát s pukem, více útočit. Nebylo to jak v české extralize, kde všichni brání jak pitbuli. Těch příležitostí bylo více. A vy jste měl i šance na hattrick.

Za hattrick bych musel platit do kasy, jenže já nemám peníze, takže jsem ho nechtěl... (směje se) Jak moc vás mrzelo ztracené vedení?

V šatně jsme si říkali, že to bude dobrý test, udržet vedení 2:1, bohužel nepovedlo se. Jsme nervóznější ve třetích třetinách. Ale nakonec se to dotáhlo, jsme spokojení. Nakopne vás ta výhra?

Doufáme. Za dva dny nás čeká těžký soupeř, Liberec. Snad si z toho něco odneseme a bude to dobré. Jak jste vnímali změnu v realizačním týmu?

Jenom v kabině, Romana (Šimíčka) je tam plno, na střídačce je to podobné. Jen Roman něco občas zakřičí.