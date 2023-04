Hokejový útočník Frk končí v zámoří. V příští sezoně bude hrát v Bernu

Informaci přinesl deník Sport.

„Stěhujeme se s rodinou do Švýcarska. Bude to moje první evropská štace v dospělém hokeji. Chtěl jsem si zkusit i něco jiného. Když se nám navíc narodila malá, rád bych byl víc doma,“ uvedl Frk. S Bernem se domluvil na smlouvě na dvě sezony.

Odchovanec Karlových Varů odešel do zámoří v roce 2010, o dva roky později jej draftoval Detroit v druhém kole jako celkově 49. hráče. V NHL se ale nikdy výrazně neprosadil. V elitní soutěži Frk odehrál 124 zápasů za Red Wings, Carolinu a Los Angeles s bilancí 20 branek a 21 asistencí. Stabilně hrál v NHL jen v sezoně 2017/18 v Detroitu.

Výrazně lépe se rodákovi z Pelhřimova dařilo v nižší AHL, kde patřil mezi produktivní útočníky s tvrdou střelou. V roce 2017 vyhrál s Grand Rapids Calderův pohár, v posledních dvou sezonách nastřílel v AHL 70 branek v zápasech základní části. V posledním ročníku byl s 30 góly sedmý v tabulce střelců soutěže, v NHL ale v dresu St. Louis šanci nedostal.

„Myslel jsem si, že dostanu šanci... Ale dopadlo to tak, že jsem nedostal nahoře ani zápas. Tak to někdy chodí, s tím nic neudělám. Asi nevypadl v týmu zrovna nikdo, koho bych mohl typově nahradit. Blues mají dobré mladé hráče, kteří by měli dostat šanci přede mnou, což úplně chápu. Pro klub je vždycky lepší, když si vychová svoje hráče a nachystá si je na NHL,“ uvedl Frk.