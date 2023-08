Sbohem, Ameriko! Frk o marném boji v zámoří, Švýcarsku i oťukávání s Kometou

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Ocitl se v nezáviděníhodné pozici. Zatímco ve farmářské AHL dominoval, v NHL marně čekal na pořádnou šanci. „Možná jsem zapadl do nějaké škatulky,“ zamýšlí se Martin Frk. Došel k závěru, že neustálý boj o místo mezi zámořskou hokejovou elitou už dál absolvovat nechce. Po dlouhých třinácti letech míří zpět do Evropy. Přitom nebýt šťastné rodinné události, vrátil by se už před rokem.