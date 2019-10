Liberec hraje v Lize mistrů o vše, z Německa přijede vlak fandů

Minulý týden Bílí Tygři na ledě německého soupeře vykřesali postupovou naději. Zvítězili 3:2 po samostatných nájezdech a v tabulce skupiny C se přiblížili Augsburgu na tři body.

Pokud je ve středu v domácí aréně získají, prosmýknou se před Němce na druhé postupové místo za švédskou Luleu.

„Teď to máme ve svých rukou. Samozřejmě musíme vyhrát za tři body, ale když budeme hrát tak, jak umíme, máme velikou šanci,“ míní útočník Adam Musil.

Liberecké hokejisty po krátké odmlce opět povede Patrik Augusta. Hlavní trenér Tygrů koncem minulého týdne kvůli náhlé zdravotní indispozici skončil v nemocnici. Nyní už je však zase v pořádku a v úterý nechyběl na tréninku se svým týmem.

Augustovi svěřenci nejdou na Augsburg v nejlepším rozpoložení. V české extralize prohráli oba víkendové zápasy - v Pardubicích 2:3 a v Brně 4:7.

V posledním utkání se navíc znovu projevily problémy s obranou a také v brance. Do ní se po třech zápasech, které odchytal náhradník Marek Schwarz, znovu postavil Justin Peters a za špatný výkon sklidil tvrdou kritiku hlavně z řad fanoušků.

„Některé góly jsou horší, ale nechceme házet nikoho přes palubu, není to jen o jednom hráči, zlepšit se musíme všichni,“ řekl obránce Ladislav Šmíd v televizním pořadu Hokej den poté. „Každý ví, že defenziva vyhrává poháry. Tohle je noční můra pro nás i pro trenéra. Nemá cenu panikařit, je pořád první polovina sezony, ale gólů dostáváme hodně a něco se s tím bude muset udělat.“

O klíčovou postupovou bitvu Ligy mistrů je pod Ještědem obrovský zájem. Utkání je vyprodané, klub musel dát do prodeje i vstupenky na balkony. Valná většina hlediště je však obsazená majiteli permanentek, kteří mají utkání Ligy mistrů v ceně.

„Proto vyzýváme majitele permanentních vstupenek, aby se na utkání dostavili v co nejvyšším počtu, ať máme v hledišti co nejméně prázdných míst,“ řekl klubový mluvčí Martin Kadlec. Majitelé permanentek mají i možnost uvolnit svá místa pro fanoušky, kteří by vyprodaný zápas rádi viděli.

Liberečtí hráči budou vydatnou podporu z tribun potřebovat. Pod Ještěd se totiž chystá tisícovka fanoušků Augsburgu. Německý klub pro ně dokonce nechal vypravit speciální vlak.

„Máme informaci, že v podstatě všichni němečtí fanoušci si obstarali vstupenky předem, takže skutečně usednou v hledišti,“ uvedl Kadlec. Šest stovek lístků do sektorů hostů zajistil liberecký klub, ostatní vstupenky si příznivci Augsburgu sami zakoupili na internetu.

Utkání Bílí Tygři Liberec - Augsburger Panther startuje v liberecké aréně ve středu v 19.30.