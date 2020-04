Jaškin podepsal s Dynamem na další dva roky, Hanzl se Spartakem na jeden

Sedmadvacetiletý Jaškin zamířil do Dynama loni po sedmiletém působení v Severní Americe, kde hrál za St. Louis a Washington. V uplynulé sezoně nastřílel v 58 zápasech 31 branek a lépe si vedl v soutěži jen Kirill Kaprizov z CSKA Moskva, který dal o dva góly více. V produktivitě byl Jaškin s 63 body také druhý za klubovým spoluhráčem Vadimem Šipačovem, jenž byl o dva body lepší.

V play off přidal český útočník v šesti zápasech šest bodů za tři branky a stejný počet asistencí. Pomohl tak k postupu přes Spartak Moskva, ale před startem druhého kola proti CSKA Moskva byl zbytek bojů o Gagarinův pohár zrušen kvůli pandemii koronaviru. Jaškin v nedohraném ročníku stihl překonat klubový rekord v počtu branek, který držel s 27 góly ze sezony 2009/10 Švéd Mattias Weinhandl.

Rodák z Omsku je odchovancem Vsetína. Jeho otec Alexej, bývalý obránce, tam působil v letech 1993 až 2005 a získal šest mistrovských titulů. V 15 letech přestoupil Jaškin do Slavie, v jejímž dresu debutoval v extralize. V roce 2012 odešel do zámoří poté, co jej o rok dříve draftoval St. Louis ve druhém kole na 41. pozici.

V NHL sehrál Jaškin 303 zápasů a nasbíral 69 bodů za 27 branek a 42 asistencí. V play off účastník posledních dvou mistrovství světa i Světového poháru z roku 2016 zaznamenal ve 14 duelech čtyři body za dva góly a stejný počet přihrávek.

Hanzla čeká v dresu Spartaku třetí sezona

Český hokejový útočník Robin Hanzl podepsal nový roční kontrakt v Kontinentální lize se Spartakem Moskva, který si pojistil služby jednatřicetiletého odchovance Ústí nad Labem do 30. dubna příštího roku. Hanzla čeká v dresu Spartaku třetí sezona. Do KHL zamířil v roce 2017, kdy přestoupil z Litvínova do Nižněkamsku.

Robin Hanzl ze Spartaku Moskva se raduje z gólu.

Hanzl si v uplynulé sezoně připsal v 57 zápasech základní části KHL 29 bodů a vyrovnal tak své maximum z předešlého ročníku. S 15 vstřelenými góly si vytvořil nový rekord. V šesti zápasech play off dal dvě branky a na jednu přihrál. Nezabránil však porážce s Dynamem 2:4 na zápasy krátce předtím, než byl zbytek play off zrušen kvůli pandemii koronaviru.

V KHL má účastník mistrovství světa v roce 2017 v Paříži na kontě 176 zápasů včetně play off a 91 bodů za 37 branek a 54 asistencí. S Litvínovem získal Hanzl v roce 2015 mistrovský titul a byl tehdy nejproduktivnějším hráčem play off.