Sbohem, Ameriko. Zlatan se rozloučil a vzkázal: Můžete se vrátit k baseballu

Ibrahimovicův pozoruhodný příběh ani v jeho osmatřiceti letech nekončí. Naopak. Před pár týdny na svém Instagramu zaskočil fanoušky vzkazem: „Ahoj, Španělsko! Hádejte, co se děje? Vracím se!“

A kolotoč spekulací, kam švédský fenomén v zimě zamíří, se rozjel.

Ve Španělsku už nastupoval za Barcelonu i Real Madrid. Vůbec v Evropě najdete málo špičkových klubů, které by s prostořekým útočníkem z Malmö, kde nedávno odhalili jeho sochu, neměly co dočinění.

Ajax, Juventus, Inter, AC Milán, Paris St. Germain, Manchester United. Tam všude byl a střílel góly, poslední dvě sezony pak strávil v Major League Soccer v týmu Los Angeles Galaxy.

„Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Díky Los Angeles za to, že jsem zase získal chuť do života. A pro fanoušky Galaxy - chtěli jste Zlatana, dal jsem vám Zlatana. Nemáte zač. Příběh pokračuje...“ napsal na svůj twitter.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr