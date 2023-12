Dúbravku na hřišti zaskočil žďuchanec od fandy Chelsea, policie prošetřuje

Fanoušek Chelsea pronikl na trávník zpoza Dúbravkovy branky krátce poté, co Chelsea v nastaveném čase vyrovnala na 1:1. Slavící muž se vysmekl pořadateli, do slovenského gólmana vrazil hrudí a poté běžel zpět na tribunu. Zatčen nebyl. Londýnský tým v penaltovém rozstřelu dokonal obrat a postoupil do semifinále.

„Jsem z toho zklamaný. Fanoušci musejí být s těmito věcmi opatrní, protože je to nebezpečné pro hráče. Nesouhlasím s tím, aby se něco takového dělo tady na Stamford Bridge ani na jiných stadionech v Evropě nebo ve světě,“ uvedl trenér Chelsea Pochettino.

Good of the Chelsea steward to help the Chelsea fan who confronted Martin Dubravka back into the stand.

Can’t help but feel that incidents like this, abuse Watkins faced at Bentford and Nufc issues at Sheff Wed would be better served with more and better trained/paid stewards. pic.twitter.com/c7XdKSrnz6