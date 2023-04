Wrexham dosáhl na čtvrtou ligu, hollywoodští majitelé postup oplakali

Představitel komiksového akčního hrdiny Deadpoola Reynolds a autor seriálu It’s Always Sunny in Philadelphia McElhenney koupili 158 let starý klub v roce 2021 za 2,5 milionu dolarů (asi 54 milionů korun).

Vstup do klubu navíc doprovodili seriálem „Vítejte ve Wrexhamu“. Dokument pojednává o klubu, který má sice bohatou historii, ale na slavné časy může jen vzpomínat, a dvou hollywoodských hercích, kteří se za pochodu učí, jak řídit fotbalový klub.

Wrexham pod vedením Reynoldse s McElhenneym usiloval o postup už v minulé sezoně, ale skončil druhý a neuspěl v play off. Třetí nejstarší klub světa se dočkal až nyní, kdy má po výhře nad Borehamem v čele tabulky kolo před koncem nedostižný náskok čtyř bodů před Notts County.

Do profesionálních pater anglického fotbalu se Wrexham vrátí po 15 letech. Reynolds s McElhenneym však chtějí dojít s klubem až do Premier League. Po sobotě je od jejich snu dělí ještě tři soutěže.