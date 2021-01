Originál, skromňák... Úkaz! Pět přívlastků zářícího Tomáše Součka

Když tahoun West Hamu v úterý večer dvěma góly – šestým a sedmým v sezoně – zařídil vítězství 3:2 nad Crystal Palace a dorovnal Šmicera na čtvrtém místě v historické tabulce českých střelců v Anglii, rozjel se další díl součkomanie.

Českého lídra vychválili spoluhráči, trenér Moyes a třeba i Gareth Barry, bývalý reprezentant a rekordman v počtu startů v Premier League: „Souček je neskutečný! To, jak teď hraje, je něco úžasného.“



Čím to, že přírodňák z Havlíčkova Brodu v Anglii tak vyniká? iDNES.cz našel pět přívlastků, které ho vystihují a zdobí.

1. Originál

Tak schválně, jak byste Součka na hřišti charakterizovali? Ke komu byste ho připodobnili? Těžká práce, že? Součkova role se složitě zařazuje do škatulek a ještě hůř se hledají příklady záložníků, kteří hrají či hráli podobným stylem.

„Typů jako on fakt moc není,“ přemítá Šmicer. „V moderní éře snad jen Fellaini, za nás možná Keane nebo Vieira – ti to čistili před obranou a taky dávali góly. Ale stejně byli trochu jiní, Tomáš má na hřišti větší volnost.“

No právě! Souček zvládá zodpovědně bránit, zároveň rozjíždět útočné akce, určovat nebo i měnit tempo hry a ještě zakončovat: ze vzduchu, z dálky, ze skrumáže, jakkoli. Který jiný záložník v Premier League má tak široký rejstřík?

2. Maratonec

I když se to o něm dávno ví, pořád je k nevíře, kolik toho Souček oběhá. Snad právě díky excelentní fyzičce si tak rychle zvykl na tempo Premier League a dokázal do něj plynule přenést návyky z české ligy.

„Tomášův přístup a odhodlání jsou na top úrovni. Je radost s ním pracovat.“ David Moyes kouč West Hamu

„Kondice je jednoznačně jeho největší přednost. Díky ní je všude,“ uvědomuje si Šmicer. „Vzhledem k tomu, jak moc toho naběhá, zvládne vykrývat prostory. A zároveň může uplatnit další skvělou vlastnost: umí perfektně číst hru.“

Všimli jste si snad někdy, že by Součkovi viditelně docházely síly? Že by ho chytaly křeče? Že by si řekl o střídání? Kdepak, pokud není zraněný, nesleze ze hřiště. V aktuální sezoně ještě v Premier League nechyběl ani minutu.

3. Pan Nebojácný

Díky fanouškům West Hamu po sociálních sítích už pár týdnů koluje video chlapíka, který s rozběhem skočí hlavou napřed do zavřených dveří a prorazí je. Doplnili k němu popisek: Souček při každém centrovaném míči.

Nadsázka? Jen trochu, protože Souček se opravdu vrhá do všeho po hlavě. Díky zarputilosti, ale i vytříbenému fotbalovému myšlení vyhraje v každém zápase spousty klíčových soubojů. Když je statistikové sečetli, zjistili, že Souček jako jediný v současném ročníku Premier League překonal hranici sta vítězných duelů – většina z nich navíc proběhla v soupeřově vápně.

„Tomášova hra je svým způsobem staromódní, ale jeho přístup a odhodlání jsou na špičkové úrovni,“ chválil v úterý kouč Moyes. „Je radost s ním pracovat.“

4. Střelec

I kdyby byl Souček sebevíc zodpovědný, nic mu nemůže udělat takové jméno jako góly. Od začátku prosince jich nasázel šest, což je unikát. Stejně jako skutečnost, že v tabulce střelců jsou až za ním mnohé ofenzivní hvězdy: Mané, Sterling, Aubameyang, Firmino, Werner...

„Je to až k nevíře, ale Tomáš má čich na góly jako nejlepší útočníci,“ žasne Šmicer. „Ví přesně, kam by se mohl balon odrazit, kam si naběhnout, umí to načasovat. Tohle umí velcí kanonýři.“

5. Skromňák

Kdo Součka zná odmala, potvrdí vám, že se ve světě velkého fotbalu nijak nezměnil. Pořád mluví se stejně plachým úsměvem, pořád na něm vidíte, že hraje fotbal pro pocit čiré radosti.

Zároveň se ale nebojí v rozhovorech zavtipkovat o bramborovém salátu nebo poslat vzkaz fanouškům. V úterý jim po zápase děkoval: „I v kabině cítíme, jak na nás doma u televize myslíte. Tohle vítězství je pro vás!“

„Suk je nejlepší možná reklama pro český fotbal. Dokonalý vzor pro mládež, skromný kluk, který si váží šance,“ vidí Šmicer. „Což ale neznamená, že by neměl sebevědomí. Když začal hrát ligu, chvíli jsem si zvykal na jeho pohyb. Říkal jsem si: Pane jo, takový klátinoha... Ale co si už tehdy dovolil! Zasekávačka, stahovačka... Časem všechno vypiloval, a když teď čtu, že ho chválí třeba Mourinho, hrozně mě to hřeje.“