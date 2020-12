Derby pro Real! Ukončil neporazitelnost Atlétika a snížil ztrátu na tři body

Atlético inkasovalo v dosavadních deseti zápasech jen dvakrát, stejný počet gólů ale dostalo i během 90 minut na hřišti Realu.

Za Real se prosadil hlavou Casemiro a po změně stran se po ráně Daniho Carvajala do tyče odrazil míč do zad gólmana Jana Oblaka a následně do sítě. Svěřenci trenéra Zinédina Zidana pak už drama nepřipustili a svému rivalovi nedovolili skórovat ve vzájemném duelu ani počtvrté za sebou.

Real potvrdil výsledkové zlepšení z posledních zápasů a zvítězil potřetí v řadě. Navázal tak na středeční výhru nad Mönchengladbachem a postup do osmifinále Ligy mistrů.

Utkání Getafe - Sevilla rozhodl vlastní gól Xabiera Etxeity z 81. minuty. Vedoucí branku mohl dát už v prvním poločase Joan Jordán, z přímého kopu ale trefil břevno. Andaluský celek nastřelil v tomto roce brankovou konstrukci už čtyřiadvacetkrát, nejvíckrát ze všech týmů v La Lize.



Sevilla vyhrála čtvrtý z posledních pěti ligových zápasů a posunula se na páté místo. Getafe naopak čeká na tříbodový zisk už sedm utkání a je patnácté.

Výsledky 13. kola: Valencie - Athletic Bilbao 2:2 (26. Soler z pen., 83. Vallejo - 55. Villalibre, 79. R. García z pen.), Getafe - FC Sevilla 0:1 (81. vlastní Etxeita), Huesca - Alavés 1:0 (66. Ontiveros), Real Madrid - Atlético Madrid 2:0 (15. Casemiro, 63. vlastní Oblak).

Španělská liga KLUB Z V R P S B 1. Atlético Madrid 11 8 2 1 21:4 26 2. Real Sociedad 12 7 4 1 22:5 25 3. Real Madrid 12 7 2 3 19:12 23 4. Villarreal 12 5 6 1 15:11 21 5. FC Sevilla 11 6 1 4 13:9 19 6. Cádiz 12 5 3 4 11:13 18 7. Granada 11 4 3 4 14:20 15 8. Betis Sevilla 12 5 0 7 14:23 15 9. FC Barcelona 10 4 2 4 20:11 14 10. Valencie 13 3 5 5 19:19 14 11. Athletic Bilbao 12 4 2 6 14:14 14 12. Elche 10 3 5 2 9:10 14 13. Eibar 12 3 5 4 8:9 14 14. Deportivo Alavés 13 3 5 5 11:14 14 15. Getafe 12 3 4 5 9:14 13 16. Valladolid 13 3 4 6 14:20 13 17. Celta Vigo 12 3 4 5 13:20 13 18. Levante 11 2 5 4 13:15 11 19. Huesca 13 1 8 4 12:20 11 20. Osasuna Pamplona 12 3 2 7 10:18 11

Real Madrid CF : Atlético Madrid 2:0 (1:0) Góly:

15. Casemiro

63. Oblak (vla.) Góly:

Sestavy:

Courtois – Carvajal (79. Asensio), Varane, Ramos (C), F. Mendy – Modrić (88. Valverde), Casemiro, Kroos – L. Vázquez, Benzema, Vinícius Júnior (79. Rodrygo). Sestavy:

Oblak – Trippier, Savić, Felipe (46. Lemar), Hermoso – M. Llorente, H. Herrera (46. Lodi), Koke (C), Carrasco (46. Á. Correa) – L. Suárez (73. Kondogbia), Félix (60. Saúl). Náhradníci:

Altube, Lunin – Nacho Fernández, Isco, Valverde, Rodrygo, Militao, Odriozola Arzallus, Marcelo, Asensio. Náhradníci:

Grbić, San Román – Á. Correa, Saúl, Lodi, Lemar, Šaponjić, Vrsaljko, Torreira, Kondogbia, Vitolo. Žluté karty:

36. Casemiro Žluté karty:

46. Lemar, 50. Á. Correa, 65. Hermoso Rozhodčí: Mateu – Cebrián, De Francisco

SD Huesca : Deportivo Alavés 1:0 (0:0) Góly:

67. Ontiveros Góly:

Sestavy:

Fernández Llorente – Maffeo Becerra, Pulido (C), Siovas, Galán – M. Rico (90+3. Gómez), Mosquera, B. García – Ferreiro (90. Insua), Okazaki (87. Mir), Ontiveros (82. I. Doumbia). Sestavy:

F. Pacheco (C) – Navarro (46. Martín), Laguardia (15. Tachi), Ely, R. Duarte (75. Sainz) – Méndez (75. Guidetti), Pina, Jota, Rioja – Joselu, Lucas Pérez. Náhradníci:

Andrés Fernández – Escriche, I. Doumbia, Insua, Gómez, Carlos, Pedro López, Luisinho, Mir, Nwakali, Seoane, G. Silva. Náhradníci:

Sivera – Martín, Deyverson, Guidetti, García Peréz, Marín, López, Sainz, Tachi, T. Tavares. Žluté karty:

59. Ontiveros Žluté karty:

38. R. Duarte, 53. Jota, 71. Lucas Pérez, 84. Tachi Rozhodčí: Melero – Martínez, Alcoba

Valencia CF : Athletic Bilbao 2:2 (1:0) Góly:

26. Soler

83. M. Vallejo Góly:

55. Villalibre

79. Raúl García Sestavy:

Doménech (C) – Wass (71. T. Correia), Paulista, Diakhaby, Lato – Musah (60. Čeryšev), Soler, Račić, Guedes (71. Jason) – M. Vallejo, Gómez. Sestavy:

Simón – Capa (67. de Marcos), Yeray, I. Martínez, Berchiche – Dani García, Vesga (46. Unai López) – I. Williams, Muniain (C) (84. Núñez), Berenguer – Villalibre (77. Raúl García). Náhradníci:

Rivero – A. Blanco, T. Correia, Esquerdo, Čeryšev, Mangala, Jason, Sobrino. Náhradníci:

Ezkieta – Balenziaga, I. Córdoba, de Marcos, Raúl García, Kodro, Lekue, Unai López, Núñez, Morcillo, Sancet, Vencedor. Žluté karty:

36. Gómez, 90+1. Jason Žluté karty:

31. Vesga, 61. Dani García, 73. Unai López, 82. Yeray, 84. Berenguer, 90+4. Raúl García Rozhodčí: Del Cerro Grande – Jiménez, González