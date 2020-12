Zidane o Benzemovi: Po mě je nejlepším francouzským útočníkem všech dob

„Pro mě je samozřejmě nejlepší, protože hraje tak dlouho v Realu Madrid a prokazuje tady své kvality. Jeho statistiky mluví samy za sebe,“ odpověděl Zidane na novinářský dotaz.

Benzema od roku 2009 odehrál za Real přes 500 soutěžních zápasů a s 259 góly je pátým nejlepším střelcem klubové historie. V úterý zlomil vyrovnaný zápas proti oslabenému soupeři dvěma brankami v závěrečné čtvrthodině.

„Je nyní komplexnějším hráčem než dřív. Už to není jen klasický střední útočník, nemyslí jen na střílení gólů, což na něm oceňuju,“ řekl Zidane na adresu hráče, jenž je hlavní ofenzivní silou Realu od odchodu Cristiana Ronalda do Juventusu v roce 2018.

„Baví ho kombinovat se spoluhráči a vytvářet pro ně šance. Stále ale také dokáže střílet góly, navíc v době, kdy to jeho tým potřebuje, tak jako v tomto utkání. To je prostě Karim,“ pokračoval Zidane ve chvále dvaatřicetiletého kanonýra, jenž minulý týden vstřelil oba góly při vítězství nad Mönchengladbachem, díky němuž si Real zajistil postup do osmifinále Ligy mistrů.

V posledních devíti soutěžních zápasech, v nichž nastoupil, se rodák z Lyonu trefil devětkrát. Jeho střeleckých schopností nicméně už od roku 2015 nevyužívá francouzská reprezentace, za niž nehraje od doby, kdy se provalilo, že se podílel na vydírání tehdejšího spoluhráče Mathieu Valbueny.