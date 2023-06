Loftus-Cheek po 19 letech odchází z Chelsea, vykoupilo ho AC Milán

Loftus-Cheek je dalším hráčem, který po sezoně opustil Stamford Bridge. Z Chelsea už odešel Kai Havertz do Arsenalu a Mateo Kovačič do Manchesteru City, zatímco Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy a N’Golo Kanté zamířili do Saúdské Arábie.

Loftus-Cheek je odchovancem Chelsea a v klubu strávil celkem 19 let. Blues pomohl k jednomu titulu a před třemi lety k triumfu v Evropské lize. Za anglickou reprezentaci odehrál deset zápasů.

Chelsea v uplynulém ročníku obsadila v anglické lize až dvanácté místo, což je její nejhorší výsledek od roku 1994. AC Milán při obhajobě titulu skončil v Serii A čtvrtý a zajistil si start v Lize mistrů.