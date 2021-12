Jak mohl platit? Anglie řeší bizarní gól Arsenalu, De Gea ležel zraněný

„Něco podobného jsem viděl naposledy, když mi bylo jedenáct. Náš gólman opustil bránu a šel si pro sendvič. Když jsme se otočili, prohrávali jsme nula jedna,“ glosoval incident Thierry Henry.

Co se stalo na Old Trafford?

United zrovna bránili rohový kop, což se povedlo Harrymu Maguireovi, který balon odhlavičkoval pryč. Klíčový souboj za vápnem ale vyhrál záložník Arsenalu Mohamed Elneny, který balon přiťukl Smithu Roweovi.

Ten logicky neotálel a míč poslal obratem na bránu. V ní ale místo připraveného gólmana, který by si se střelou na bližší tyči s největší pravděpodobností poradil, ležel De Gea schoulený do klubíčka a držel se za nohu. Balon tak skončil v síti.

Brankář má být v pokutovém území chráněný. Jenže co když mu újmu omylem způsobí spoluhráč?

„Martin Atkinson neměl na výběr. Určitě si myslel, že došlo k faulu. Jenže nemohl písknout před tím, než míč dojde do brány. Mnohem větší kontroverzi by vzbudilo, kdyby hru přerušil,“ nabídl svůj pohled někdejší rozhodčí Mark Clattenburg. „Pokud by Jadon Sancho vyhrál souboj za vápnem a míč odehrál pryč, určitě by hru přerušil.“

Atkinson nejprve gól neuznal, jenže pak si ve sluchátku poslechl: „De Geovi nohu přišlápl Fred, branka je podle pravidel v pořádku.“ A Arsenal se ujal vedení.

„Chápu, že rozhodčí se řídí pravidly a není tu žádné, které by tenhle gól zneplatnilo. Ale když se na to podíváte a zeptáte se: Co by bylo sportovní rozhodnutí? Podle mě by tenhle gól platit neměl,“ nechápal bývalý brankář Rob Green.

Pokud by United zápas i díky dvěma brankám Cristiana Ronalda neotočili, vášně by byly mnohem větší.

„Když gólman leží, hra se obvykle přeruší,“ přemítal střelec vyrovnávacího gólu Bruno Fernandes. „Nevím jestli to byla chyba rozhodčího. Ale chyby se stávají,“ dodal smířlivě.

A těžko vyčítat Smithu Roweovi, že se nezachoval jako Paolo di Canio před 21 lety.

Když útočník West Hamu tehdy zpozoroval, že brankář Evertonu Paul Gerrard, leží na zemi mimo vápno, rozhodl se centrovaný balon, který mohl jednoduše zahrát do opuštěné brány, chytit rukama a přerušit hru.

Italský bouřlivák, jenž sem tam oslavil gól hajlováním, tak vystřihl jeden z nejférovějších kousků fotbalové historie.

„Nemyslím si, že Smith Rowe to viděl. Di Canio balon sportovně chytil, ale tady na to nikdo neměl čas. Míč byl ve vzduchu, všichni na něj koukali a Atkinson se snažil uhnout,“ popisoval Green.

„Ale jako bývalý gólman si říkám, že bychom měli zapojit trochu selského rozumu. Když leží zády ke hře, tak přece nemůže chytat!“

Sám podobnou situaci zažil v anglické reprezentaci v přátelském zápase před mistrovstvím světa 2006 proti Bělorusku. Při odkopu od brány se zranil, přičemž balon namazal Vitaliji Kutuzovovi, který neměl problém ho kopnout do brány. Gól platil a anglické „béčko“ s outsiderem prohrálo 1:2.