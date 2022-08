Novinky v Anglii: pět střídání, chybí dva Češi. Co ukážou Haaland a Ronaldo?

A co dál? Co nového letos nejsledovanější fotbalová liga světa nabídne?

1 Ve jménu otce

Těžko byste hledali sledovanější posilu než vytáhlého Nora s hřívou blonďatých vlasů. Erling Braut Haaland, to je gólová mašina, kterou si pořídil obhájce z Manchesteru City, aby ještě vytunil už tak nabitý kádr. Haaland právě City fandil v dětství, když v jejich bledě modrém dresu válel jeho táta Alfie.

ONLINE První duel anglické ligy mezi Crystal Palace a Arsenalem začíbá v pátek ve 21:00.

Jako obránce zapsal jen tři góly, což je bilance, kterou syn může klidně dorovnat za jediný víkend.

Ale posílili i ostatní favorité: Liverpool přivedl z Benfiky střelce Núňeze, Chelsea má táhnout rychlík Sterling, United znovuzrozený záložník Eriksen a Arsenal ze City vykoupil duo Gabriel Jesus – Zinčenko. Kdo vybral nejlépe?

2 Konec klečení. Ačkoli...

Gesto, které se v Premier League ujalo na podporu boje s rasismem, už nebude běžným předzápasovým rituálem.

Těžko říct, jestli kluby usoudily, že neustálým opakováním ztratilo význam, nebo už podle nich splnilo účel a není ho dál potřeba. Každopádně se bude využívat jen při výjimečných příležitostech.

3 Pět střídání

Že vám to jako novinka nepřijde? Pravda, skoro všude po Evropě se v covidové době pět možností sáhnout do sestavy uchytilo, ale konzervativní Anglie se dlouho bránila. Až letos na jaře povolila, změnu muselo posvětit čtrnáct klubů z dvaceti.

Argument proti? Bude zvýhodňovat týmy s nejširšími kádry. Argument pro? Favority rok co rok čeká obří porce zápasů a rozložit zátěž potřebují. Větší část hráčů si navíc odfrkne i v pauze kvůli zimnímu MS v Kataru.

4 Bez rozhodčího-baviče

Legračně se křenil, poulil oči, vyžíval se ve výrazných gestech, párkrát dokonce z legrace slavil gól. Mike Dean, plešatý rozhodčí, který pískal na top úrovni dvaadvacet let, k Premier League neodmyslitelně patřil.

Bude patřit i dál, ale už v jiné, méně viditelné roli. Ze hřiště se přesune k VAR, kde už u monitoru tolik prostoru na vtípky mít nebude. A sudí, kteří na listině zůstali, čeká změna: vedení ligy po nich chce, aby byly zápasy plynulejší. V minulé sezoně byl míč ve hře v průměru jen 55 minut, tohle číslo by teď mělo narůst.

5 Minus dva Češi

Do předchozí sezony zasáhli čtyři čeští fotbalisté, teď to vypadá, že anglickou ligu budou hrát jen dva. West Ham dál sází na reprezentačního kapitána Součka a obránce Coufala, zato se záložníkem Králem, který naskočil v minulém ročníku na jedinou minutu, se rozloučil.

Útočník Vydra zase po čtyřech letech končí v Burnley, které navíc sestoupilo do druhé ligy. „Od klubu jsem dostal nabídku, kterou jsem nemohl přijmout,“ oznámil na Instagramu. Šance, že by brzy někdo české duo v Premier League doplnil, je minimální.

6 Co bude s Ronaldem?

Celé léto se spekuluje: zůstane portugalský fenomén v Manchesteru United? Zatím se zdá, že ano, což ovšem neznamená, že by byl v kabině a kancelářích klid.

Naopak: v generálce proti španělskému Vallecanu si nový kouč ten Hag troufl Ronalda vystřídat o poločase, ten pak nakvašeně opustil stadion ještě před koncem. „Nepřijatelné. Takhle by to nešlo,“ láteřil ten Hag. Ronaldo by rád pryč, ale kdo si může dovolit (ne)stárnoucí superstar zaplatit?

7 Nováček s tradicí

Pokud pamatujete přelom sedmdesátých a osmdesátých let, vybavíte si, jak Nottingham Forest s trenérem Brianem Cloughem senzačně vyhrál anglickou ligu a dvakrát Pohár mistrů. Posledních třiadvacet sezon ale mezi elitou chyběl a vrací se až teď. Natěšený, hladový, ambiciózní. Za posily utratil přes dvě miliardy korun, a to ještě coby volného hráče přilákal reprezentanta Lingarda, po kterém prahla řada dalších klubů. Co ukáže v sobotní premiéře proti bohatému Newcastlu?