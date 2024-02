Arsenal pod Artetou dospívá. Jsme zpět v boji o titul, liboval si kouč po šlágru

Tam se Arsenal zpátky posouvá po nevydařeném prosinci, kdy poztrácel jedenáct bodů a žehral na slabou produktivitu.

Teď za Liverpoolem zaostává už jen o dva body.

„Nešlo ani tak o výkony jako o výsledky... Můžeme zase uvažovat o titulu. A přesně tam chceme být, začínáme být opět konzistentní,“ přidal Arteta, kterému se povedlo tým znovu probudit.

Výkon po zápase vychválil i záložník Jorginho. „Už pár týdnů si toho všímám, že tenhle tým postupně dospívá. Nejen ve střílení gólů, ale i ve výstavbě hry, přemýšlení o ní. To, co děláme, dává perfektní smysl,“ citoval hráče server The Athletic.

Přestože to může čistě na základě gólových situací vypadat, že Arsenal k vítězství přišel snadno, není to úplně vypovídající. Svého soupeře bezpochyby předčil kvalitou. Domácí šance byly podle statistických modelů až devětkrát nebezpečnější.

Záložník Martin Ödegaard z Arsenalu slaví po utkání i s fotoaparátem.

Zápas načal už v úvodní čtvrthodině Saka, když dorážel do odkryté brány. Poté hrubě chybovala domácí obrana, Saliba pouštěl míč brankáři Rayovi a neodhadli pohyb Díaze, jenž s pomocí nešťastného doteku Gabriela nakonec slavil.

Chyby si neodpustili ani hosté, gólman Alisson nejdřív neodhadl odskok míče, načež před Martinellim zůstala prázdná brána. Před koncem se po druhé žluté kartě nechal vyloučit Konaté a v nastavení si zkušený brazilský brankář nepohlídal prostor mezi nohama při Trossardově střele z úhlu.

V tu chvíli Arteta radostí zaťal pěsti, rozpažil a rozběhl se podél postranní čáry. „Bylo to neuvěřitelné. Znamená to pro nás hrozně moc. Liverpool je jeden z nejlepších týmů v Evropě. A že by výhra byla ušmudlaná? To vůbec ne, pečlivě jsme se na zápas připravovali,“ dodal kouč.

Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu Gabriela Martinelliho.

V podobné pozici na čele tabulky byl Arsenal i loni, když nakonec titul získal Manchester City. „Důležité je, abychom zůstali konzistentní a aby nám vydržel kádr co nejvíc zdravý. Zkušenosti s minulým ročníkem už máme, tak snad se poučíme,“ zdůraznil.

Právě třetí City mohou díky zaváhání Liverpoolu poskočit až na první místo, pokud zvládnou za tři body oba zápasy, které mají k dobru. Už v pondělí večer dohrávají kolo na Brentfordu, do toho se jim v průběhu posledních týdnů uzdravili Haaland i De Bruyne.

„Liverpool si tentokrát vzal den volna a Arsenal zahrál opravdu dobře, přesto si neumím představit, že by jeden z nich byl nakonec před City,“ zhodnotil na stanici Sky Sports Roy Keane, bývalý kapitán Manchesteru United. „Sice už jsem se tolikrát mýlil, ale podívejte, v jaké jsou formě. Navíc se dvěma uzdravenými nejlepšími hráči. Není šance, aby s nimi kdokoli udržel krok.“

„Budeme se snažit. Způsob, jakým jsme se tentokrát prezentovali, nás dostatečně nabudil,“ uzavřel Arteta.